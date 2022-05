Fem Manresa ha presentat una pregunta pel ple de l’Ajuntament de Manresa sobre la retirada de les “gàbies” del parc Pintor Vila Closes a la plaça Catalunya, a petició de l’associació de veïnes i veïns de la barriada Saldes-Plaça Catalunya.

Des de la seva instal·lació, les estructures metàl·liques del Parc Vila Closes van generar rebuig per part del veïnat del barri, que es va organitzar (l’octubre de 2010) en una comissió ciutadana per treballar en la millora del Parc. Aquell mateix any, l’Ajuntament va prendre el compromís d’elaborar un projecte tècnic per a la retirada de les estructures i millorar altres aspectes del parc. Així, el 4 d’abril de 2011 es va signar el conveni de millora del parc.

El 2012 va tenir lloc un referèndum veïnal, que va aprovar per una àmplia majoria (677 vots dels 759 votants) la proposta de millora que incloïa la retirada progressiva de les estructures metàl·liques i el desenvolupament d’aquesta en 3 fases. Entre el 2013 i 2014 es van dur a terme la primera i segona fase, que va incloure la retirada d’una de les pèrgoles, entre altres actuacions. Però la tercera fase no ha arribat a iniciar-se mai

Des de la candidatura municipalista critiquen que “des de la darrera reunió mantinguda entre l’associació de veïns i l’Ajuntament (el juny de 2021) no s’hagi donat encara cap resposta a les demandes de l’associació ni a l’execució de les millores pendents”.

Fem Manresa considera que l’Ajuntament ha demorat massa anys el compliment d’uns acords presos amb la participació directa de les veïnes, i que és inexplicable la falta de resposta per part de l’equip de govern. Així, es sumen a la demanda de l’associació de veïnes de complir amb allò establert i exigeixen a l’equip de govern una resposta clara sobre què pensen fer amb les estructures metàl·liques del parc.