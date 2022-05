La manresana Gemma Prat s'endinsa avui en la novel·la "La trena" (Salamandra), de Laetitia Colombani, i ho explica al programa "El retorn de les Lluernes", que s'emet a les 22h i 16 minuts al Canal 33. El llibre tracta de la història de tres dones que, nascudes en continents diferents, comparteixen unes idees i uns sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat, segons explica la cadena pública. I a través de les protagonistes, Prat busca personatges paral·lels als del llibre a Manresa. I els troba. Gemma parla amb el portaveu de la fundació Vicenç Ferrer, amb la seva amiga Maria Oliva Campabadal, amb un especialista en recuperació capil·lar, Martí González, i amb Mari Ángeles González, que també ha donat cabells, com una de les protagonistes de la novel·la. I cada personatge desfila per un espai diferent de la capital del Bages.

El llibre explica el relat de tres dones que, nascudes en continents diferents, comparteixen unes idees i uns sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat. A Badlapur, la intocable Smita està decidida a lluitar perquè la seva filla no segueixi els seus passos. A la Giulia li encanta treballar al taller familiar, l'últim de Palerm que confecciona perruques amb cabells autèntics. Quan descobreix que el negoci està a punt de fer fallida, afronta l'adversitat amb valentia i determinació. La Sarah és una advocada d'èxit a Mont-real que ho ha sacrificat tot per la seva carrera: dos matrimonis fallits i tres fills a qui no ha vist créixer.

A Manresa, Prat, conversa amb Lanci Dodem, portaveu de la Fundació Vicenç Ferrer, sobre la realitat de les castes de l'Índia d'avui dia, i sobretot, el paper de la dona en aquesta societat. Amb la seva amiga, la periodista i músic Maria Oliva Campabadal hi manté una conversa que discorre sobre temes claus de la novel·la, com la identitat d'un mateix i la donació de cabells per part de la Smita, una altra de les protagonistes de la novel·la. Arran d'aquest fet s'ha posat en contacte amb Martí González, especialista en sistemes de recuperació capil·lar, amb qui reflexiona sobre la identitat d'un mateix i com "recuperar" el jo dels clients, quan necessiten posar-se perruca. Per acabar, la Gemma conversa amb Mari Ángeles Gil, que també ha estat donant de cabells, com la Smita. Amb ella descobrirem quins van ser els motius que la van impulsar a donar la seva "trena".

Paral·lelament a l'estrena del capítol, es posarà en marxa un club de lectura virtual sobre el llibre que recomana la Gemma. Aquesta comunitat virtual serà accessible per a l'audiència del canal català i per al públic en general a través de l'aplicació gratuïta Telfy a l'enllça tfy.to/lluernes33/latrena. La moderadora serà Mar Bosch. El Club estarà actiu del 19 de maig al 15 de juny del 2022.