Dinfondre els valors del comerç local entre els infants. Aquest és l’objectiu de la gimcana que la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa ha preparat per aquest cap de setmana coincidint amb la celebració de l’ExpoBages. El punt de partida serà la Plana de l’Om.

Els nens i nenes que hi participin hauran de buscar en 10 botigues de l’entorn els valors del comerç local: personalitat, sostenibilitat, ciutat, proximitat i confiança. Segons la presidenta de la UBIC, Tània Infante, «el que busquem, com fem en altres activitats, és que els infants es familiaritzin amb els comerços, que perdin la por a entrar-hi, a preguntar i a tenir tracte amb els dependents i dependentes perquè al final els comerços són uns llocs de referència quan comencen a anar pel carrer sols o poden tenir qualsevol necessitat».

El CAE i La Xarranca seran els dimanitzadors de la iniciativa. Als infants que participin amb la gimcana se’ls hi donaran unes monedes creades per a l’ocasió per «poder simular na experiència real de compra», ha explicat David Trias, de La Xarranca. Hauran d’adquirir els valors i dur-los novament a la Plana de l’Om per crear una paret amb tots els que s’aconsegueixin. L’activitat es farà dissabte i diumenge d’11 a 1 del migdia.

També s’ha organitzat amb la voluntat d’apropar l’ExpoBages al Centre Històric. A la Plana de l’Om hi haurà activitats familiars i pels més menuts com parades de porteig, fotografia infantil o una peixetaria per a nadons.