Les estacions de Ferrocarrils a Manresa -Manresa Viladordis, Manresa-Alta i Manresa-Baixador- van tenir el 2019 una demanda total (entrada i sortida) d’uns 300.000 usuaris. En concret, l’estació de Manresa-Baixador -la que anirà a terra- va tenir una demanda de 150.000 usuaris/any. És una de les dades que ofereix l’estudi per decidir el perllongament de la línia dels FGC.

Analitzant l’evolució de la demanda entre els anys 2011 i 2019, es comprova que en aquest període hi va haver un descens dels gairebé 300.000 usuaris/any del 2011 fins a un mínim per sota dels 250.000 el 2015 i una posterior recuperació fins a arribar al 2019 a valors similars al 2011, amb 310.000.

Només un 6% amb tren

L’estudi també parla de l’ús del transport a Manresa. Per exemple, informa que en els desplaçaments a altres municipis, el mode principal és el vehicle privat, amb un 88% de quota (cotxe, moto i furgoneta/camió), que els modes ferroviaris (FGC + Renfe) representen el 6% i que el bus (urbà, d’empresa i escolar), suma el 5% restant. L’ús del cotxe es divideix en un 70% per a cotxe com a conductor i un 15% com a acompanyant. La major part de desplaçaments de connexió en un dia feiner amb origen o destinació a Manresa es dirigeixen a Sant Fruitós del Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona, Santpedor i Sallent. Per tant, la mobilitat amb els municipis del nord és superior a la mobilitat amb els municipis del sud, que poden tenir més relació amb altres capitals com Terrassa i Sabadell.