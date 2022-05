La ruptura del grup de Ciutadans es fa oficial al ple de l’Ajuntament de Manresa

Cares llargues i evitant el contacte visual. Així és com es va reflexar ahir en la sessió plenària de l’Ajuntament de Manresa l’oficialització de la ruptura del grup municipal de Ciutadans, que aquest diari va avançar dilluns.

El ple va prendre coneixement de la voluntat del regidor Miguel Cerezo Ballesteros d’abandonar el grup municipal de Ciutadans i passar a ser considerat com a regidor no adscrit.

Tot seguit es va aprovar la modificació de la composició de les comissions informatives municipals i l’assignació econòmica al grup municipal derivades de la condició de regidor no adscrit.

A partir d’ara -i si no canvien les coses durant l’any que resta per al final de mandat-, el grup municipal de Ciutadans estarà format per un únic regidor, Andrés Rojo.

El malestar que s’anava covant fa mesos al grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Manresa va esclatar dilluns amb el regidor Miguel Cerezo anunciant que deixava la formació i passava a ser regidor no adscrit, i amb el president, Andrés Rojo, exigint-li que deixés l’acta de regidor perquè pogués entrar al consistori una altra persona de la llista electoral. Cerezo no ha accedit i en el ple d’ahir Rojo va fer múltiples intervencions per intentar traslladar normalitat mentre que Cerezo no va badar boca.

D’aquesta forma es talla la singladura conjunta de Rojo i Cerezo al grup de Ciutadans.

A les eleccions municipals del maig del 2015, Ciutadans s’estrenava a l’Ajuntament amb dos regidors: el cap de llista, Antonio Espinosa, i el número 2 de la candidatura, Andrés Rojo. Cinc mesos més tard, el president del grup municipal, Antonio Espinosa, va intervenir en el ple per acomiadar-se pel fet que passava a formar part del grup de C’s al Parlament de Catalunya. Amb la sortida d’Espinosa de l’Ajuntament, el número dos del grup municipal, Andrés Rojo, va passar a presidir-lo i la plaça que quedava vacant la va ocupar el següent a la llista, Miguel Cerezo, que aquell dia va ser al saló de sessions per seguir el ple des del públic abans de ser nomenat oficialment regidor.

A les eleccions del 2019, la llista electoral de Ciutadans va tenir als dos regidors, Andrés Rojo i Miguel Cerezo, com a números 1 i 2.

La candidatura va tornar a obtenir dos regidors i així s’havia mantingut. Ara s’obre la incògnita de com afectarà aquest darrer episodi als comicis del 2023.