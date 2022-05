L’Ajuntament de Manresa no ha tret les gàbies quan tocava ni sap quan ho farà

La pregunta de Fem Manresa formulada al ple municipal, a petició de l’Associació de Veïnes i Veïns de la barriada Saldes-Plaça Catalunya de Manresa, era clara: quan pensa l’equip de govern d’ERC i JxM complir el compromís de treure les estructures metàl·liques del parc Vila Closes i fer les millores i respondre les peticions de millora formulades per l’entitat veïnal? Però la resposta del govern municipal, no tant.

El regidor d’Urbanisme, David Aaron López, va respondre que després del contacte mantingut amb els veïns «s’ha considerat oportú repassar i revisar tot el parc i considera també necessari que els acords que es van prendre fa 12 o 13 anys caldria actualitzar-los».

Això ha de ser així perquè, segons el govern, «el parc ha evolucionat i la situació és ben diferent».

López va explicar que s’està treballant sobre «les estructures metàl·liques o part de les estructures metàl·liques que es poguessin posar en qüestió, en la revisió de l’enllumenat, i el seu trasllat necessari, el model d’enllumenat que es podia implementar i, també, l’experiència que hi ha hagut amb l’enllumenat actual, per tal de fer altres millores que tampoc estaven previstes».

Un altre dels capítols que es va posar sobre la taula va ser l’estat de la urbanització que inicialment no s’havia posat en qüestió, però que cal afrontar perquè l’evolució de l’estat de la vegetació ha malmès la seva planimetria i seguretat pel que fa a la circulació dels usuaris. El regidor d’Urbanisme va explicar que també es van detectar «deficiències en l’enjardinament i alguns elements d’inseguretat per desnivells provocats per la manca de vegetació».

López va dir que aquests encàrrecs es van traslladar als serveis tècnics i «estem esperant la valoració tècnica i econòmica sobre aquestes actuacions que d’alguna manera revisen o actualitzen els acords que es van prendre en el seu moment».

I va afegir que «estem pendents d’aquest retorn tècnic i en tornarem a parlar amb els veïns per arribar als acords o a nous acords si es considera oportú».

Així que la resposta de l’Ajuntament als veïns «es donarà quan es disposi d’aquest treball tècnic que esperem que el puguem agilitzar el màxim possible».

«Estem desbordats»

El regidor d’Urbanisme va deixar clar que «els acords els volem complir i ho farem com més aviat millor», però va voler contextualitzar la situació.

El membre del govern va explicar que aquest mandat «està sent molt complicat. Sobretot els terminis i els objectius dels projectes estan sent molt complicats d’assolir. Jo ho lamento. Soc el primer a dir que anem tard amb moltes coses, amb aquesta també. Estem desbordats».

Va recordar que la pandèmia ha tingut efectes negatius també dintre dels serveis d’urbanisme i que a hores d’ara s’està intentant donar sortida a totes les convocatòries per a ajuts econòmics o fons europeus que «ens estan fent prioritzar altres tasques i projectes».

Fem Manresa: «És inexplicable»

Per la seva part, el grup municipal de Fem Manresa considera que «l’Ajuntament ha demorat massa anys el compliment d’uns acords presos amb la participació directa de les veïnes, i és inexplicable la falta de resposta per part de l’equip de govern».

Així, la formació política se suma a la demanda de l’entitat veïnal perquè el govern municipal compleixi tot allò establert i exigeix a Esquerra i Junts per Manresa «una resposta clara sobre què pensen fer amb les estructures metàl·liques del parc».