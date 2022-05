Un torneig solidari, el disseny, creació i i venda de productes solidaris com punts de llibre o torretes són algunes de les activitats que han dut a terme aquest curs 650 estudiants d’ESO de 9 centres educatius del Bages i el Moianès per donar suport al projecte d’Althaia per millorar l’atenció a infants i joves.

Ahir la sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu es va omplir a la cloenda de la iniciativa impulsada per Althaia i el Centre de Recursos Pedagògics. Els nois i noies van narrar i compartir les seves experiències. És el segon curs que es porta a terme. Ja hi han pres part 16 centres escolars i més d’un miler d’alumnes. La campanya de micromecenatge i sensibilització ha recaptat més de 10.000 euros.