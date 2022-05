La colla castellera dels Tirallongues de Manresa ha actuat aquest diumenge a la plaça Major de Manresa juntament amb els Castellers de Berga i els Castellers de la Sagrada Família de Barcelona amb motiu de la Diada de Fira de Maig. En una jornada castellera molt calorosa i marcada per les altes temperatures a la plaça, els manresans van iniciar la diada amb dos pilars de 4 d'entrada. En la primera ronda de castells van alçar un 3 de 7, i un 4 de 7 en la segona ronda, unes estructures de set pisos molt sòlides i molt segures en tot moment. En l'última ronda van executar un 5 de 6 per primer cop aquesta temporada. Van finalitzar la diada amb un pilar de 4 i un intent desmuntat d'un pilar de 4.

Els Castellers de Berga van sortir amb un pilar de 4 d'entrada. Els berguedans van executar un 3 de 7, un 4 de 7 i un 4 de 6 amb agulla en les seves rondes de castells. Van acabar la jornada amb un pilar de 4. Per part seva, els Castellers de la Sagrada Família van executar dos pilars de 4 d'entrada. Van continuar la diada executant un 3 de 6 per sota, un 5 de 6 i un 4 de 6 amb agulla. Es van acomiadar amb un pilar de 4 aixecat per sota.

Els Tirallongues van recuperar la plaça Major de Manresa després de l'última actuació, l'any 2015, que van fer en aquest emplaçament. La colla local es va mostrar molt satisfeta amb la resposta, després de reunir un centenar de camises per aquesta jornada. Per aquesta diada els de la camisa ratllada també van estrenar castellers en diverses posicions dels castells.