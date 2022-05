El grau d’UManresa en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) ha reenfocat part de les seves metodologies per formar persones interessades en impulsar els canvis que les empreses i la societat necessiten, incorporant valors, innovació i la seva integració pràctica. Aquest nou model, concebut pel doctor en Administració i Gestió d’Empreses, Marc Bernadich, també s’aplicarà al Campus Professional, que imparteix el CFGS d’Administració i Finances, compartit amb l’Escola Joviat, i un de nou de Comerç Internacional que especialitzarà l’estudiantat en el comerç electrònic i que es posarà en marxa el proper curs. Així mateix, s’aplicarà també a màsters, postgraus i activitats de formació contínua en l’àmbit empresarial.

El nou model es basa en diferents vectors que tenen la seva aplicabilitat en el dia a dia a les aules, però també fora. Entre aquests, hi ha la col·laboració amb el món de l’empresa, itineraris formatius individualitzats per a cada persona, la lectura i el debat com a elements d’aprenentatge, la simulació per a l’entrenament d’habilitats directives, els intercanvis internacionals o el programa Prèmium, que permet a l’estudiantat complementar la seva formació i aplicar els seus aprenentatges en empreses del territori. Segons Bernadich, es tracta d’un programa «que s’allunya de la formació clàssica habitual, volem que tothom que es formi en l’àmbit d’empresa a UManresa, a part de convertir-se en un bon professional i saber exercir la seva feina en l’àmbit tàctic i tècnic, tingui capacitat i voluntat per provocar canvis positius en el seu entorn. Busquem, per tant, una transformació humanista, integral de la persona, que vulgui i sigui capaç de transformar cap a bé la nostra societat».

El nexe universitat-empresa

Un dels eixos bàsics d’aquesta nova etapa és l’estreta relació entre la universitat i el món empresarial. Marc Bernadich defensa que «l’empresa ha d’estar dins de la universitat, han de compartir objectius i reptes. Els nostres estudiants acabaran creant empreses o hi acabaran treballant i per això és imprescindible que tinguin contacte des del primer dia que trepitgen la universitat».

Aquesta relació s’aplica als estudis de diferents maneres. D’una banda, treballant els anomenats casos pràctics. Normalment, els casos pràctics es treballen a l’aula, però en el cas d’UManresa, explica Bernadich, «fem un pas més, treballem casos d’empreses del territori i, un cop resolts, anem a contrastar-los a l’empresa, in situ». Aquesta nova manera de fer es pot dur a terme gràcies a la implicació de les empreses de l’entorn que són col·laboradores del programa Prèmium dels estudis d’ADE. En total són una quarantena les empreses vinculades a la universitat i que aporten recursos perquè l’estudiantat pugui complementar la seva formació, incorporant-se als seus equips amb contractes de pràctiques remunerades.

‘Customer journey map’

Un altre element innovador que ha incorporat la Facultat de Ciències Socials de Manresa als estudis d’ADE és l’adaptació del concepte empresarial customer journey map a l’alumnat. «El que fem és elaborar un student journey map, un itinerari personalitzat per a cada persona que determina l’itinerari que farà per aprendre i desenvolupar-se professionalment». Es tracta que l’alumnat «faci un viatge des del món de les idees, l’autoconeixement i l’autoreflexió fins al món de la pràctica professional». Per fer-ho possible, les classes magistrals han de ser «classes memorables, que deixin empremta en l’alumne, curtes i que generin la curiositat necessària per continuar aprofundint en el tema». D’altra banda, les persones que optin pels estudis d’empresa a UManresa, tant de grau com de CFGS, «s’han d’acostumar a llegir llibres, que són una base per a la construcció de coneixement». A partir d’una selecció de lectures feta per docents i per empresaris, els continguts dels llibres es posen a debat a l’aula. Es tracta que, a partir de diferents metodologies de debat, que dirigeixen especialistes en dialèctica, l’estudiantat integri coneixements al mateix temps que adquireix habilitats d’oratòria i de dialèctica.

Una de les principals novetats que aporta aquest model és la simulació. UManresa, a través del Centre d’Innovació en Simulació, ha creat una metodologia pròpia per a l’aprenentatge a través de la simulació. La simulació, fins ara molt relacionada amb l’aprenentatge d’habilitats en l’àmbit clínic, s’utilitza de forma transversal a tots els estudis d’UManresa.

Entrenar la presa de decisions

Segons Bernadich, en el cas d’empresa «estem desenvolupant situacions concretes que l’alumnat es pot trobar en el món laboral i que simulem amb actors professionals». És una altra manera d’integrar, no només els continguts teòrics que expliquem a l’aula, sinó també les habilitats i els valors, d’una forma integrada i integral. Es tracta de poder assajar situacions que es poden trobar en el dia a dia del món laboral. La simulació tant es pot fer orientada a les habilitats relacionals i comunicatives, i en aquest cas es treballa amb actors, com orientar-la a l’estratègia i les habilitats tècniques fent servir software que permet entrenar la presa de decisions a partir de l’anàlisi de dades.

L’entrenament d’habilitats serà bàsic per a una altra de les innovacions que han introduït els estudis d’ADE: les ACOES (Avaluació Competencial Objectiva Estructurada). Com la simulació, les ACOES són unes proves associades als estudis de ciències de la salut, en les quals es posen a prova les habilitats i coneixements bàsics que ha de tenir una persona que es vol dedicar a una professió concreta. El grau en ADE d’UManresa serà el primer en aplicar aquest tipus d’avaluació en un àmbit no sanitari. Amb la col·laboració del món empresarial del territori s’ha elaborat una llista d’un centenar d’habilitats que un alumne haurà de saber fer i superar.

Internacionalització

El nou disseny dels estudis d’empresa es completa amb el vessant internacional del programa formatiu, que inclou tant la formació específica i gratuïta d’idiomes de l’alumnat del programa Prèmium i acords amb universitats europees perquè l’alumnat pugui participar en intercanvis internacionals.