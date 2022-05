En ple 2022, les Jornades Gastronòmiques d’enguany potencien l’agermanament entre Euskadi —inici del Camí Ignasià— i Manresa, on Ignasi de Loiola va arribar ara fa just 500 anys. El mestre de pintxos Josean Merino —nascut a Azpeitia, ciutat natal d’Ignasi— i el cuiner manresà Jordi Cruz simbolitzaran aquesta unió. Fins a Manresa també es desplaçarà el mestre pastisser Ignazio Egaña, creador dels pastissos “Inazis”. Les demostracions de cuina en directe comptaran també amb una important presència bagenca amb els xefs Jordi Llobet, Àlex Portales, Xaro López i Jacint Soler, fruit de la col·laboració del Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages.

La 5a edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià tindrà lloc al Museu de la Tècnica de Manresa els dies 11 i 12 de juny de 2022, amb l’objectiu de difondre i donar visibilitat als valors del Camí Ignasià, reforçant la capitalitat de Manresa a través de la gastronomia.

En les Jornades Gastronòmiques el visitant podrà descobrir, tastar i comprar els productes agroalimentaris més representatius del Bages i d’Euskadi, territori ignasià convidat d’enguany, i gaudir d’un programa d’activitats que contindrà tas­tos guiats i showcookings de cuina en directe.

Les 5es Jornades presenten la figura del Territori Convidat Ignasià, un reconeixement als diversos territoris per on passa el recorregut ignasià i una oportunitat per a descobrir-ne els seus tresors enogastronòmics. En aquesta ocasió, hi prendrà part una delegació d’Euskadi, la qual cosa es traduirà en productes i productors agroalimentaris presents al mercat i la programació de tastos guiats i demostra­cions de cuina basca.

El dissabte 11, de 10 a 14.30 hores i de 16.30 a 20.30 hores, i el diumenge 12, de 10 a 14.30 hores, el Museu de la Tècnica acollirà un mercat amb una vintena productors bagencs i bascos, amb formatges, embotits, hortalisses, olis, vins, sidres, dolços i molt més, en el qual el visitant podrà conèixer el producte, comprar-lo i tastar-lo. Paral·lelament, l’espai d’activitats acollirà aules de tast de productes presents al mercat i demostracions de cuina en directe (showcooking), on hi prendran part cuiners bascos, com el mestre pastisser Ignazio Egaña, creador dels pastissos “Inazis”, i del mestre del pintxo Josean Merino (PerretxiCo).

Les demostracions de cuina en directe d’enguany comptaran amb una important presència bagenca amb els xefs Jordi Llobet (Espai Culinari Jordi Llobet), Àlex Portales (Bages 964-Oller del Mas) i Xaro López i Jacint Soler (Cau de l’Ateneu), fruit de la col·laboració del Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages.

Les 5es Jornades Gastronòmiques es clouran amb la participació de la cuinera Ada Parellada, que farà un showcooking al voltant del receptari d’Ignasi Domènech, i del manresà Jordi Cruz Mas, cuiner amb 6 estrelles Michelin, que farà una demostració de cuina en directe titulada “De Manresa al món” per posar punt final a l’esdeveniment en l’any de major projecció de la ciutat al voltant dels 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola.

L’accés al mercat de productors serà lliure, però tant per a les demostracions de cuina com per als tastos caldrà reservar plaça a través de les webs manresa2022.cat o manresturisme.cat, o bé, presencialment, al punt d’informació del recinte el mateix dia fins a exhaurir l’aforament disponible de cada activitat. El preu dels tastos varia de 3 a 6 euros per persona, en funció de les característiques de l’activitat. La resta de programa és gratuït.

Les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià són una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa dins de les accions principals de Manresa 2022. Organitzades per la Fundació Turisme i Fires de Manresa i Pep Palau, Von Arend i Associats, les jornades compten amb la col·laboració del Govern Basc, Basque Tour, Euskadi Gastronomika, el Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages i Parc de la Sèquia.

El programa

DISSABTE 11 DE JUNY

MERCAT DE PRODUCTORS DEL BAGES I EUSKADI

Horari: 10 - 14:30 h / 16:30 - 20:30 h

AULA D’ACTIVITATS

11 - 11.45 h El Bages, paisatge ignasià i bons aliments

Tast d’embotits, vins i productes del mercat

12.15 - 13 h Goxocata: tast de dolços ignasians i sidres basques

Euskadi territori Ignasià Convidat

13.30 - 14.15 h Maridatge de Patrimoni: cultura, gastronomia i vi

Cuina en directe i tast amb Anna Castillo i Jordi Llobet (Espai Culinari Jordi Llobet)

17.00 - 17.45 h El Bages, paisatge ignasià i bons aliments

Tast de formatges, vins i productes del mercat

18.15 - 19 h Productes de KM 0 a la cuina de terra endins

Cuina en directe i tast amb Xaro López & Jacint Soler (Cau de l’Ateneu), Àlex Portales (Bages 964-Oller del Mas) i Jordi Llobet (Espai Culinari Jordi Llobet)

19.30 - 20.15 h Els pintxos bascos, gastronomia informal

Cuina en directe amb Josean Merino (PerretxiCo)

Euskadi territori Ignasià Convidat

DIUMENGE 12 DE JUNY

MERCAT DE PRODUCTORS DEL BAGES I EUSKADI

Horari: 10 - 14:30 h

AULA D’ACTIVITATS

11 - 11.45 h Tast de formatges i vins d’Euskadi

Euskadi Territori Ignasià Convidat

12.15-13 h Ada Parellada: plats emblemàtics d’Ignasi Domènech

Cuina en directe amb Ada Parellada (Semproniana, Barcelona)

13.15-14.15 h De Manresa al món: Jordi Cruz

Cuina en directe amb Jordi Cruz (Àbac, Barcelona)

Un programa d’actes transversal

Les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià formen part del programa de Manresa 2022, un projecte que conté més de 40 accions i 100 activitats distribuïdes en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, que ja han portat fins a Manresa artistes com Jordi Savall o Sílvia Pérez Cruz i bandes com Love of Lesbian. El programa musical presenta un estiu ple de noms rellevants, com la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu o Carles Cases, entre molts altres. El programa sencer es pot descobrir a www.manresa2022.cat.

L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022, que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s’han implicat en el projecte, en especial la Fundació La Caixa, essent el patrocinador principal, i AUSA, Constructora del Cardoner, Denso i la corredoria d’assegurances Pujol com a patrocinadors globals del projecte.

De Manresa al món

Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració —de relleu mundial— permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià.