Manresa tornarà a ser subseu de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE). Amb la d’enguany serà la quarta edició que la capital del Bages acull un programa d’activitats que, en aquesta ocasió, tindrà com a títol i nucli Les ciutats mitjanes, articuladores del territori. Se celebrarà el 30 de juny i 1 i 2 de juliol a l’Institut Lluís de Peguera.

El curs sobre el paper de les ciutats mitjanes com a articuladores del territori, que impartiran especialistes universitaris, representants electes de les poblacions i experts en problemes territorials, «vol tractar el paper articulador de les ciutats mitjanes amb les poblacions veïnes i amb la gran ciutat. Aquest paper articulador i vertebrador ha estat essencial en la nostra història, i ha permès tenir una forta armadura d’assentaments humans que algunes conjuntures tendeixen a fer perillar. Ni els pobles haurien de restar abandonats, ni les ciutats mitjanes perdre la força que històricament i socialment els correspon. Objectius fonamentals per aconseguir que tot Catalunya tingui alhora els avantatges de les ciutats i la qualitat ambiental de les petites poblacions», destaca el doctor Josep Oliveras i Samitier, coordinador de l’àrea de geografia i ordenació del territori de l’UCE.

Més de 50 anys

L’UCE vol ser un espai de llibertat i de trobada d’estudiants, professors, professionals, polítics i assistents en general dels set territoris que conformen els Països Catalans: l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja de Ponent, les Illes Balears i el País Valencià. Durant set dies Prada i la comarca del Conflent acullen una de les manifestacions culturals de més pes i projecció de Catalunya Nord i s’hi poden sentir tots els accents de la nostra parla. Se celebra fa més de 50 anys.

En el cas de Manresa, la primera edició com a subseu va tenir lloc del 5 al 10 de juliol del 2018 i es va fer coincidint amb els 50 anys de l’UCE; amb el paper de Manresa com a Capital de la Cultura Catalana; amb els 90 anys de l’Institut Lluís de Peguera, i amb els 150 del naixement de Pompeu Fabra, que va protagonitzar la sessió de cloenda. Va constar de 134,5 hores d’activitat, 90 de les quals corresponents als cursos, seguides per les 21,5 dels actes i debats, 10 dels espectacles i 9 de les visites guiades. L’edició del 2019, de l’1 al 5 de juliol, va incloure una taula rodona sobre els 25 anys dels focs del 1994 i una al voltant d’una pregunta: Existeix la Catalunya Central? Entre els alumnes matriculats als cursos, assistents als actes i debats i professors i conferenciants hi van participar 1.345 persones, un centenar més que en la primera edició. Es van programar 110,5 hores d’activitats i va tenir 65 professors i ponents. El 2020 no es va fer a causa de la pandèmia. L’edició de l’any passat va reduir la durada a tres dies, com aquesta, i va limitar l’aforament als actes per culpa de la covid a 72 persones, que s’hi van poder apuntar per a totes les jornades o només per a un acte puntual. Es va fer l’1,2 i 3 de juliol.

L’organitza la Fundació UCE amb l’Ajuntament de Manresa i Gest! Associació de Professionals Sèniors al Servei del territori.

El cartell d’enguany el signa Rafael Armengol, pintor nascut a Benimodo (la Ribera Alta).