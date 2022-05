Una de cada cinc proves que es fan a Manresa per detectar coronavirus donen positiu

Manresa és una de les ciutats grans de Catalunya amb el risc de rebrot més elevat. Aquesta última setmana és de 612. Les dues anteriors eren de 598 i 525. Això es tradueix en un augment de casos confirmats de covid. Així per exemple a mitjans d’abril n’hi havia 72 de positius, una setmana després van passar a ser 171, mentre que la primera de maig ja n’hi van haver 197 i l’últim recompte, entre els dies 14 i 20 de maig, hi ha hagut 236 positius a Manresa. A Catalunya el risc de rebrot és de 351.

Una dada més que fa pensar que els casos positius poden créixer els pròxims dies és la incidència acumulada, terme epidemiològic que a través de diversos càlculs determina els positius que poden sorgir els pròxims dies. La incidència acumulada a 7 dies a Manresa, l’IA7, era de 2973 aquesta última setmana, mentre que la incidència a 14 dies, l’IA14, era de 567. Per situar-se: si la IA14 queda per sota de 20, es considera una situació de normalitat; si és entre 20 i 50, de baix risc; si és entre 50 i 150, el risc és mitjà; entre 150 i 250, el risc és alt, i més enllà de 250 hi ha risc extrem.

Proves positives

La setmana del 10 al 16 de maig es van fer 1.130 proves per detectar covid. D’aquestes, 466 van ser PCR i la resta, 664, test d’antígens. D’aquests un 21 % van donar positiu, el que vol dir que una de cada cinc persones que es fa la prova té covid, un percentatge alt. Poc més de la meitat eren dones, un 58,3 %, i la mitjana d’edat de les persones afectades era de 54, 4 anys.

A Igualada, entre el 14 i el 20 de maig, es van confirmar 53 casos, mentre que el risc de rebrot se situa en els 276. A Puigcerdà hi ha hagut 17 casos, mentre que el risc de rebrot és de 428, gairebé el doble que no pas la setmana anterior. Martorell és a la part mitjana, amb un risc de rebrot de 348 punts. Els positius han passat de 39 a principis de maig a 47 l’última setmana. A Berga, el risc de rebrot se situa en els 629; a Solsona en 133 i al Moianès en 366.

Per comarques, el Bages és la tercera de Catalunya amb un risc més alt, amb 585 punts, per darrere de les Garrigues i la Conca de Barberà. Tot i així hi ha hagut un lleuger retrocés de casos respecte les últimes setmanes. Dels 541 casos de principis de maig s’ha passat a 514. Al Berguedà el risc de rebrot és de 532 amb 101 casos; al Moianès ha baixat de 668 a 458; i el Solsonès és a la part baixa, amb 271 de risc de rebrot.