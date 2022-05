L’endreça del tram central del passeig del Riu el fa més amable i accessible

El passeig del Riu de Manresa ha guanyat un nou tram per passejar-hi més amable i accessible. Es tracta del que hi ha entre el pont de Sant Francesc i la plaça del Mil·lenari on, després de dos mesos d’obres, s’ha donat per acabat el gros de l’actuació. Hi destaca la nova vorera de 3,20 metres, que ja no està trinxada i a on els cotxes aparquen al costat de la calçada, com és lògic, mentre que fins ara havien de passar per damunt de l’espai per als vianants. Per això estava tan malmesa. Al llarg del recorregut s’hi han instal·lat dos bancs de fusta.

La millora d’aquest tram del passeig del Riu va arrencar l’abril de 2021 amb l’enderroc de l’antiga discoteca La Carpa del Riu (97.455,44 euros) i ha finalitzat ara, tot i que resta pendent la renovació semafòrica a tocar del pont de Sant Francesc -on s’ha ampliat el tram de vorera-, que està previst que s’executi a finals de mes, així com la col·locació de papereres al llarg del vial. La plantació d’arbres que hi ha prevista es farà el novembre vinent per evitar els mesos de més calor. Se’n plantaran dues fileres. La més propera a la calçada es disposarà alineada amb l’aparcament en bateria i l’altra filera permetrà recuperar els arbres que es van malmetre per una fuita del col·lector de salmorres. Inclourà la instal·lació d’una xarxa de reg. Justament el tram que s’ha millorat serà l’escenari, aquest dissabte, de les activitats que s’han organitzat a la tarda dins la Festa del Riu. S’hi farà la mostra d’empreses de l’economia social i solidària i els concerts principals. L’actuació ha afectat una superfície de 3.153 m2 i ha tingut un pressupost de 365.000 euros. Ahir al matí l’alcalde, Marc Aloy, i el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat, van visitar la zona per veure els resultats. Els treballs han consistit en l’enderroc de la vorera vella i la creació d’una nova vorera de 3,20 metres; i la definició dels estacionaments en bateria per a 40 vehicles, que són menys dels que hi cabien fins ara. L’espai d’estacionament inclou un separador al terra cada dos cotxes, que és on es plantaran els arbres. Un cop finalitzats els treballs, els estacionaments i la vorera tenen un ordre lògic, ja que abans els vehicles havien de travessar-la per aparcar. També s’ha millorat el recorregut de vianants més proper al parc amb un paviment granulat. S’han instal·lat dos grans bancs de fusta i s’ha ampliat el tram de vorera que permet arribar fins al pont de Sant Francesc. Alhora, s’ha pintat un nou pas de vianants per travessar el Passeig del Riu. Nova actuació per als vianants El pressupost municipal d’enguany inclou una nova partida per continuar millorant aquesta zona. En aquest cas, es destinarà per fer un recorregut de passeig per a vianants en paral·lel al riu i per fer una nova plantació d’arbres. En aquests moments, ha informat l’Ajuntament, s’està definint el projecte, que es podria executar a finals d’any o a principis del vinent.