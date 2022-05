Dins de les festes del barri de Valldaura, el dissabte 11 de juny hi haurà un mercat de segona mà d’11 del matí a 8 del vespre a la Plaça del 8 de març on podrà participar tothom qui vulgui vendre articles que ja no faci servir. Les persones interessades s’han d’apuntar trucant als telèfons 608 73 02 59 i 662 07 05 33 o bé al correu assveinsvalldaura@gmail.com