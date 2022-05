La campanya es va impulsar amb la idea d’aconseguir 30 ambulàncies per dur-les a Ucraïna però, finament, la insistència de sor Lucía Caram, juntament amb el treball constant de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank i de l’Associació Missatgers de la Pau, ha fet possible aplegar-ne 69. Caram ja en va portar una i tres, respectivament, en dos dels viatges que ha fet al país en guerra. Dilluns va tornar del sisè. N’hi van dur deu més. La resta les hi aniran portant properament.

La monja explicava ahir que el comboi humanitari que va viatjar el passat dia 18 a Ucraïna va sortir de Manresa amb deu ambulàncies i dos conductors per a cadascuna. Cada ambulància, amb un valor unitari de 15.000 euros, va equipada amb medicaments, equips de reanimació, desfibril·ladors i lliteres, i permetrà atendre, de mitjana, un centenar de persones durant la seva vida útil.

La setmana vinent, Caram farà el seu setè viatge al país en guerra per organitzar la propera ajuda humanitària que hi enviaran i el trasllat de malalts. A Manresa, com va informar aquest diari, hi ha actualment tres malalts oncològics arribats del país atacat atesos a Sant Joan de Déu. La setmana següent a la que ve es tornarà a organitzar un comboi per portar-hi més ambulàncies. Caram comentava ahir que les que hi van portar dissabte passat, «al cap de dues hores ja eren a la zona de conflicte» i que en aquesta ocasió va veure més neguit que en les anteriors, fins al punt de desestimar una visita que tenien prevista perquè «ens van dir que no ens podien garantir la seguretat».

Del total d’ambulàncies donades per particulars, empreses, ONG i fundacions, CaixaBank n’ha aportat 60 i l’Associació Missatgers de La Pau i la Fundació Convent de Santa Clara, 9.

En el darrer comboi, en el qual va col·laborar Conductors Solidaris de Catalunya, que van conduir alguna de les ambulàncies, es va organitzar i coordinar el trasllat fins a Espanya de 25 ferits de guerra, que estan rebent atenció mèdica per les ferides en una desena de centres hospitalaris de la Comunitat de Madrid. Es tracta del corredor humanitari més gran organitzat fins ara entre Ucraïna i Espanya per a l’evacuació de persones vulnerables o que necessiten atenció sanitària.

Més de 80 voluntaris de CaixaBank, principalment de la zona de Manresa i de Barcelona, van fer una caminada a Montserrat amb 77 refugiats ucraïnesos i 28 famílies d’acollida. Des de l’inici de la guerra, l’Associació de Voluntaris de CaixaBank ha col·laborat en el trasllat i l’atenció de prop de 500 ucraïnesos.