Pètals de flors al riu Cardener des del Pont Vell com a símbol de llibertat i de l’èxode que va viure el poble gitano fa més de mil any. Va ser un dels actes que es va dur a terme ahir a la tarda a Manresa en la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano. S’havia d’haver celebrat el 8 d’abril, però es va haver d’ajornar. A l’acte hi va participar el president de l’Associació Unió Gitana de Manresa, Juan García Giménez; Coral Vázquez i Fidela Salazar van llegir el manifest del Poble Gitano, i va cloure l’acte l’alcalde Marc Aloy. també es va cantar l’himne Gelem Gelem