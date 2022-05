Quim Gabarro: "A Cartagena hi vull deixar el segell de la cuina catalana"

El manresà Quim Gabarro (1988) canvia els fogons del restaurant Abac per aventurar-se en un nou projecte a Cartagena. Després de 12 anys compartint cuina amb Jordi Cruz, dels quals els últims quatre n'ha sigut el cap de cuina, Gabarro va fer el seu últim servei el dissabte 14 de maig i ja pensa en Cartagena. El bagenc serà el nou xef executiu d'"Alviento", un complex que mescla oci i gastronomia a la capital murciana.

Què l'ha motivat a fer aquest canvi?

Ja tinc 34 anys i feia temps que buscava fer un projecte personal, amb la meva pròpia cuina i el meu propi estil. Després de 12 anys treballant a l'Abac volia fer un salt. Tambá ha tingut molt a veure que la meva parella és de Cartagena.

Com va sorgir l'oferta de feina?

Durant la pandèmia estava a Cartagena i m'anava mirant un edifici molt gran de la ciutat, vaig investigar per Internet i em vaig assabentar que allà s'hi muntarien dos restaurants. Així que vaig posar-me en contacte amb ells i l'Alfonso Torres, que és l'empresari que està duent a terme aquest projecte, ja va parlar amb mi i em va fitxar per ser el xef executiu dels seus restaurants.

N'hi haurà més d'un?

Sí! Allò serà un complex que mesclarà gastronomia i oci i hi haurà dos restaurants: Alviento Levante i Alviento Sur. El primer serà més informal tipus cerveseria i l'altre més gastronòmic.

Quin tipus de cuina s'hi farà?

Alviento Levante serà una cerveseria amb tapes modernes i més informal i Alviento Sur serà un restaurant gastronòmic amb cuina d'autor on abundarà el bon producte de qualitat i proximitat.

S'hi veurà reflectida l'essència de l'Abac?

Després de 12 anys al restaurant he après molt de la cuina del Jordi, però no faré un Abac a Cartagena. Tot i que algunes tècniques que he après si que les aplicaré a les cuines d'allà, Vull deixar empremta de la cuina d'on soc, la catalana. Coses com la salsa romesco o l'escalivada seguir que hi seran presents.

Quan s'inaugura?

Si tot va bé el 8 de setembre obrirà, tot i que jo començaré a treballar-hi a partir de l'1 de juliol. En aquests mesos coneixeré els proveïdors, el nou personal que estic contractant, preparar la carta i començar a treballar les rutines.

Li han posat algun objectiu a complir?

Fer-ho bé! No busquem aconseguir l'estrella Michelin, toca engegar un nou negoci i aconseguir que se'n parli del lloc i que els clients estiguin satisfets.

Què s'emporta d'aquests 12 anys a l'Abac?

M'ho emporto tot, per mi l'Abac ha sigut la casa on he après què és la cuina, sempre serà el meu punt de partida i estaré eternament agraït per tot el que m'han ensenyat.

Com van ser els seus inicis en el món de l’hostaleria?

Tot va començar a la Joviat de Manresa. En graduar-me, marxo anar a Barcelona i durant 10 mesos vaig aprendre a les cuines d’El Velódromo. Més tard, vaig veure un anunci al diari que explicava que Jordi Cruz agafaria les regnes del restaurant Abac. I després de deixar-hi el currículum, em van fitxar ràpidament com a cuiner el 2010. I no seria fins el 2018 que em convertiria en el cap de cuina.