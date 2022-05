Per unanimitat i ovacionat per l’assemblea, Esquerra va escollir ahir Marc Aloy candidat a l’alcaldia per optar a un segon mandat al capdavant de l’Ajuntament de Manresa. «Tinc la força suficient i l’equip preparat per tornar a encapçalar aquesta candidatura», va assegurar després de l’assembla.

La candidatura d’Aloy va guanyar les eleccions del 2019 per 10 vots i va obtenir 8 regidors, els mateixos que Junts per Manresa. El pacte de govern va establir que assumiria els darrers tres anys de l’alcaldia. Segons va afirmar ahir, «ens vam presentar el 2019 amb un repte enorme: transformar la ciutat. En molts àmbits. I ho estem fent». Va citar exemples com el polígon de Pont Nou, el Parc Tecnològic, el reforç de polítiques socials i d’ocupació, el soterrament dels Catalans o «la cirereta del pastís, Fàbrica Nova, de la mà de la UPC». «Són projectes de mirada llarga, perquè les iniciatives transformadores no són d’un any ni d’un mandat, sinó que ven més enllà». Va afirmar que «som la garantia per fer-los realitat. No només els hem començat, sinó que els hem de continuar». A l’assemblea, que es va fer a la Casa Lluvià, hi va assistir la senadora d’Esquerra Republicana, Mirella Cortès.