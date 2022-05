Càritas i Creu Roja han de marxar de la seu al Joc de la Pilota i ja busquen casa

Fina Farrés, directora de Càritas a Manresa, va comunicar dimecres a la tarda a l’assemblea de l’entitat la decisió de les serventes del Sagrat Cor de Jesús, propietàries de l’edifici on estan, al número 6 del carrer del Joc de la Pilota, de recuperar-lo i que, per tant, han de buscar nova casa. L’ha de buscar Càritas i també Creu Roja, atès que quan les serventes va fer la cessió de l’immoble a l’entitat diocesana, aviat farà vuit anys, aquesta va deixar espais a Creu Roja Manresa mitjançant la signatura d’un conveni.

La intenció de les serventes del Sagrat Cor de Jesús, segons han explicat a Regio7 Farrés per part de Càritas i Ferran Sarrió, president de Creu Roja Manresa, és recuperar l’espai per treure-hi algun rendiment, ja sigui convertint-lo en una residència d’avis o d’estudiants, que és el projecte que té més punts, oi més tenint en compte la proximitat amb la Fàbrica Nova, que es convertirà els propers anys en la nova seu de la UPC a la capital del Bages i, per tant, generarà de ben segur demanda de pisos per a estudiants a l’entorn de l’antic complex fabril.

La cessió de l’immoble, construït els anys 70 i que consta de 90 places, la va avançar aquest diari el juny del 2014. Aleshores, hi quedaven quatre monges, que l’agost d’aquell any van anar a viure a Vic, i la comunitat de les serventes del Sagrat Cor de Jesús va decidir que el millor per evitar que ocupessin la casa un cop quedés buida era cedir-la temporalment a una entitat social com Càritas, que en aquell moment dirigia Jaume Espinal. Va ser una cessió per deu anys, amb el benentès que a partir del sisè la podrien reclamar per recuperar-la. El març passat van enviar un burofax a Càritas per informar l’entitat social de la decisió. A partir d’aquesta data, Càritas i Creu Roja tenen un any de coll per trobar una nova seu.

Farrés comenta que el pas de les serventes «és lícit» i que en les converses amb la germana superiora «m’ha dit que està molt contenta del servei social que hem fet de cara als més necessitats», però que ara «la comunitat està reformulant els usos de les seves instal·lacions i ha començat un treball de sondeig per decidir a què volen dedicar-los» que ha de quedar enllestit properament.

Actualment, Càritas fa l’acollida de les persones que se li adrecen a les instal·lacions que té a la Baixada de la Seu i l’atenció a l’edifici del Joc de la Pilota, batejat com El Portal. A banda, també utilitza espais del Casal de l’Església per fer alfabetització. L’any passat, entre tots els serveis que ofereix va ajudar 849 persones de 565 llars.

Pel que fa a Creu Roja, que l’any passat va atendre 3.657 persones, el trasllat al Joc de la Pilota li va permetre deixar l’espai que ocupava a la Casa Flors Sirera des del 2003, any en què s’hi va traslladar des del carrer de Galceran Andreu, on havia estat en un edifici de la seva propietat que no estava prou adequat per continuar-hi.

Tot i la bona convivència amb Càritas durant aquests anys, la intenció de l’anterior president de Creu Roja, Miquel Riera, i també de l’actual abans de saber hauran de deixar la casa, ja era anar buscant un local per establir-hi la seva seu definitiva. Sarrió explica sobre aquest tema que «ja fa anys que busquem locals, però amb la tranquil·litat que tenim El Portal. Des de la notificació haurem de fer més esforços».

L’edifici situat al Barri Antic, entre la plaça d’Europa i la dels Drets, va funcionar com a residència per donar acollida a dones estudiants i treballadores, té 3.773 m2 de superfície i és de l’any 1976.