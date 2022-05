L’stop de Manresa que gairebé ningú fa

Al final del carrer Castellbell trobem un stop que gairebé ningú segueix. El senyal de trànsit serveix per donar prioritat als vehicles que venen de la ronda de Manresa, però s'incompleix majoritàriament tal com ha pogut comprovar in situ aquest diari.

Després d’observar, durant una hora i mitja aproximadament, aquest tram de la via, 100 vehicles van passar per l'stop. D’aquests, només 14 van complir amb l'obligatorietat de parar. La resta de vehicles, 86 en total, entre els quals dos autobusos i una motocicleta, se'l van saltar per complet o bé van fer com si fos un cediu el pas. En el vídeo que acompanya aquesta informació se'n poden veure molts exemples.

Cal destacar també que dels 14 vehicles que van parar el cotxe en el senyal, només un ho va fer tot i no haver-hi cap altre cotxe circulant a la via a incorporar-se. La resta de conductors van parar el cotxe, ja que el carril estava ocupat i no hi podien accedir.

Aquest punt de la xarxa viaria és molt concorregut perquè s'hi uneixen els conductors de la ronda de Manresa, de la C-55, i els que surten del polígon dels Dolors a través del carrer Castellbell. La considerable afluència de la zona no sembla ser cap inconvenient pels vehicles que, tot i haver-hi trànsit, se salten el senyal de stop de la via de Castellbell.