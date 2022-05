Més de cent professionals participaran avui al II Congrés Internacional sobre Salut Mental i Innovació Social que se celebra sa Manresa. Es durà a terme a la sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu i, a la tarda, al convent de Santa Clara, amb tallers pràctics.

El congrés, inclòs al projecte Manresa 2022, es desenvoluparà en tres eixos: la rehabilitació de les persones afectades per un problema de salut mental, l’aportació de les neurociències a les teràpies psicològiques i la mirada transcultural en salut mental. Hi prendran part especialistes de renom com el doctor en Psicologia alemany Bernd Puschner, que parlarà de la rehabilitació de persones afectades per problemes de salut mental. També el psiquiatre de la Vall d’Hebron Francisco Collazos, especialista en l’estudi de salut mental d’immigrants; o el psicòleg clínic Joaquim Soler, que parlarà de neurociència, meditació i el cervell humà.