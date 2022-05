La final estatal de la World Class Competition, la competició de cocteleria més important del món, es va celebrar aquesta setmana al centre comercial ABC Serrano de Madrid i, entre els deu finalistes, hi va participar per tercera edició consecutiva el manresà David Navarro Font, que va guanyar una de les quatre proves que van decidir el guanyador. Es tracta de la Mystery Box, en què els participants van escollir una caixa negra que contenia tres ingredients i hi van haver de crear un còctel en 20 minuts.

La gran gala d’entrega de premis es va realitzar la mateixa nit al recinte del Wah Show de Ifema, on es van repartir els Coaster Awards, els premis a la indústria del món de la cocteleria i els premis als reptes individuals, on Navarro va ser un dels vencedors. Finalment, es va anunciar el premi gran, el millor barman d’Espanya 2022, que va recaure en el barman d’origen grec establert a Eivissa, Constantino Panagiotidis. A banda de la prova esmentada que va guanyar Navarro també hi havia un repte de velocitat, Speed Challenge, on els finalistes havien d’ elaborar sis còctels clàssics en el menor temps possible d’un llistat que els donaven al moment. Un tast a cegues de còctels clàssics i destil·lats, Blind Tasting, i una prova de creativitat, Single Ingredient, on s’havien de reversionar tres còctels clàssics introduint un nou ingredient en tres elaboracions diferents.