Manresa ha acollit una trobada de cooperatives. Però no unes cooperatives qualsevol, sinó escolars. Més de 280 alumnes de 5è i 6è de primària de cinc escoles de Manresa han treballat al llarg de tot el curs el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola.

Entusiasmats, aquesta setmana van ser al mercat que es porta a terme al la plaça de Les Oques, tocant al CAP Bages, on paraven tothom qui se’ls hi posava a l’abast amb l’objectiu que anessin a les seves respectives parades, contemplessin els productes que s’hi exposaven i, evidentment, compressin. En alguns ocasió tenien èxit, en altres, també.

Els estudiants han viscut tot el procés de creació d’una cooperativa, des de la paperassa necessària, fins a pensar, crear i confeccionar els productes que han comercialitzat. Hi han participat alumnes de l’Espill, la Joviat, l’escola Bages, el Puigberenguer i La Salle. Hi venien sabons, guardioles, punts de llibres, torretes o llums. Els propis estudiants hi han aportat el capital inicial, i els beneficis serviran per fer una activitat lúdica i un 10 % anirà a entitats solidàries de Manresa. «S’ha treballat de forma transversal tot el curs. Hem fet pluja d’idees, hem calculat costos, hem triat el nom de la cooperativa i el logo....» explicava un mestre. «Tot en assemblees. Al seu darrere, els alumnes afirmaven que l’experiència havia sigut «superdivertida». Entre els qui van visitar el mercat i va comprar algun objecte hi va haver l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.