La PAHC atura un desnonament al Martí i Julià de Manresa

Una trentena d'activistes de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages han aturat aquest divendres a les 11 del matí un llançament hipotecari al número 35 del carrer Martí i Julià de Manresa. La comitiva judicial, acompanyada de Mossos d'Esquadra, ha decidit ajornar el desnonament, que probablement es tornarà a intentar executar d'aquí a un mes, segons han explicat membres de la PAHC.

L'afectada és una peruana de 45 anys, mare soltera de tres fills de 4, 19 i 22 anys i àvia d'una nena d'un any i mig que va arribar a Manresa el setembre farà dos anys amb l'estatus de refugiada per amenaces de mort al seu país. L'asil, però, li va ser denegat just un mes després, segons ha explicat ella mateixa, que vol mantenir el nom en l'anonimat. Des d'aleshores no paga el lloguer del pis on viu, propietat ara del holding Top Day, amb seu mercantil a Barcelona. La dona està pendent de la concessió d'un lloguer social, que l'empresa propietària no li ha concedit, malgrat el nou marc legal, que troba dificultats per a la seva aplicació, segons asseguren fonts de la PAHC.

L'afectada, sense feina legal en no disposar de papers, reclama ajut per trobar una solució a la seva situació, pendent com està de l'amenaça del llançament hipotecari en poques setmanes.

La PAHC alerta que la pandèmia ha agreujat la problemàtica dels desnonaments. "En aquesta setmana ja n'hem aturat quatre a Manresa", explica un membre de la plataforma.