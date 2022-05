Salut mental i immigració: un repte encara pendent

Està adaptada la salut mental a la interculturalitat? Què ha de fer un professional de la salut mental per atendre bé un pacient d’una cultural diferent? Són dues de les preguntes que va intentar respondre Francisco Collazos, psiquiatre de la Vall d’Hebron, on fa 21 anys que coordina el Programa de Psiquiatria Transcultural.

D’entrada, Collazos va constatar que per part de les persones de cultures diferents a la d’acollida hi ha una infrautilització dels serveis, uns alts nivells de discontinuïtat, una pobra adherència als tractaments, uns resultats pobres i errors diagnòstics. Per tant, ja hi ha una resposta a una pregunta. No, no està adaptada.

Tot seguit va donar algunes pistes de com es pot millorar. Per exemple, va dir, als Estats Units s’ha notat quan aquestes minories ètniques han començat a a ocupar llocs de rellevància a la sanitat. Va dir que no creu en el «cafè per a tots», el tots igual, i sí en l’equitat; és a dir, que cada persona rebi segons les seves necessitats. Va esmentar que l’actitud del professional a l’hora de fer l’atenció «és clau» i va parlar de termes com la paradoxa de l’immigrant, la síndrome de la resignació i la humilitat cultural.

La ponència de Collazos va ser una de les que van protagonitzar, ahir, el 2n Congrés Internacional sobre Salut Mental i Innovació Social, que va acollir la sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu, organitzat per Althaia i la Uvic-UCC. Va aplegar més de 100 professionals. Hi va haver ponències al matí i tallers a la tarda.