El març va viatjar per primer cop a la frontera amb Ucraïna. Ho va fer amb furgoneta, per carretera. Més de 4.000 quilòmetres. Va tornar al convent de Santa Clara de Manresa, on viu, amb tres dones i tres infants refugiats. Des d'aleshores hi ha anat sis cops més i la setmana vinent hi tornarà a viatjar per setena vegada. La Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix, juntament amb l'Associació de Voluntaris de CaixaBank i l'Associació Missatgers per la Pau del Padre Ángel, han aconseguit 69 ambulàncies per portar a Ucraïna, algunes de les quals ja les hi han dut. Ara, sor Lucía Caram ha fet una crida a través de les xarxes, com fa habitualment, per demanar la implicació directa del president d'Espanya, Pedro Sánchez. Li reclama que els proporcioni un avió medicalitzat per portar malalts i ferits de guerra cap a Catalunya i Espanya per poder-los atendre en condicions tal com ja han anat fent en els darrers viatges.