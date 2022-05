L’Ajuntament de Manresa ha publicat l’informe final sobre «El Repte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Manresa», que conté 175 fites locals per al 2030, entre les quals hi ha «garantir un sostre digne per a tothom, treballar per erradicar la pobresa energètica, la creació de més zones verdes urbanes i el foment de la mobilitat a peu».

La finalitat de l’informe és alinear els plans i les polítiques municipals amb cadascun dels 17 objectius de l’Agenda 2030, seguint el mandat de l’ONU. En el cas de Manresa, s’ha afegit un 18è objectiu, el de Cultura. El document s’ha elaborat a partir del procés participatiu amb la ciutadania i amb els agents locals, que van establir dos reptes prioritaris: que no hi hagi cap persona sense un sostre digne ni un subministrament de serveis bàsics eficaç i fomentar les energies renovables a Manresa. L’Ajuntament de Manresa afirma que és conscient de la importància de la implicació ciutadana en l’assoliment dels ODS a escala local i, per això, ha dut a terme accions i campanyes adreçades a informar, sensibilitzar i donar veu als agents locals, la ciutadania i el personal municipal per configurar l’Agenda 2030 de la ciutat. Arran d’aquest procés participatiu, ha publicat el document que inclou la situació actual i l’alineament de les polítiques municipals amb els objectius globals. El document identifica les fites locals per assolir-los i els actors implicats per implementar i avaluar l’estratègia de sostenibilitat de la ciutat per als pròxims anys. L’informe final incorpora un apartat de micròfon obert on es recullen les veus de la ciutadania. El procés participatiu es va engegar a finals del 2019, després que l’equip tècnic municipal ja hagués publicat un primer esborrany, que descrivia la situació de Manresa respecte a cadascun dels ODS, i un segon informe, treballat de forma transversal amb les diverses regidories i el personal tècnic municipal, que es va presentar com a base per encetar el procés de participació. La pandèmia va fer allargar els terminis previstos, però, finalment, a mitjans de 2021 es va tancar el procés participatiu i, a partir d’aquí, l’Ajuntament ha fet l’informe final, que inclou 175 fites locals i exemples d’aportacions ciutadanes per a cada ODS. També conté una novetat important: la incorporació de l’ODS 18, dedicat a la Cultura, arran del coneixement d’altres experiències. Duran t el procés d’alineament i priorització de reptes, es va detectar la necessitat de tractar aquesta qüestió de forma diferenciada de la resta d’objectius. Catorze centres educatius i 1.700 alumnes Les actuacions (enquestes, tallers, entrevistes i campanyes de sensibilització) han rebut el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. Els tallers es van fer amb l’objectiu d’informar sobre els ODS i la seva consecució a Manresa. El material es va fer arribar a les escoles i instituts de la ciutat i a més de 200 agents locals, entre els quals associacions veïnals i entitats socials i culturals de la ciutat. Hi van participar 14 centres educatius i 1.703 alumnes d’entre quart de primària i segon d’ESO, que van realitzar 1.688 exercicis de priorització de reptes de futur i van aportar 4.276 opinions sobre l’informe. També van elaborar dos formularis en línia. Un d’ells, adreçat a agents locals, que va ser respost per 85 representants d’entitats, i un altre adreçat a la ciutadania, que va rebre 860 respostes. Paral·lelament, es van entrevistar 12 agents locals.