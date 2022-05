L’arbre de grans dimensions de la fotografia va caure just al damunt del camí que va des del Pont Vell fins a la Fàbrica Vermella, a l’Anella Verda. Si es va a peu, s’ha de passar per sobre per força, i si algun ciclista hi circula una mica ràpid, hi podria tenir un ensurt. El lector que ho explica va comunicar la incidència a l’Ajuntament. Comenta que li van dir que no l’han pogut treure perquè és massa gros i que caldrà contractar una empresa per fer-ho. Ahir encara hi era, va informar l’autora de la foto.