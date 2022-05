El tram millorat del passeig del Riu aprova com a nou espai lúdic

Manresa ha fet un pas més per no viure d’esquena al riu. Com a mínim és el que va semblar ahir a la tarda en l’estrena del tram del passeig del Riu entre el pont de Sant Francesc i la plaça del Mil·lenari com a escenari de la 4a edició de la Festa del Riu, una vegada finalitzades les millores a la vorera, a l’espai de passeig i al mobiliari.

Al matí, els actes es van concentrar a l’entorn del Pont Nou, on s’ha fet sempre la festa estrenada el 2018 i dedicada a l’economia social i solidària. Es van organitzar diversos tallers de natura i una passejada per la memòria del riu a càrrec de l’historiador Francesc Comas, que va recordar que Manresa va viure de cara al riu fins als anys 60 però que, després, els canvis d’hàbits, econòmics –el tancament de les fàbriques– i de comunicació, entre d’altres, van fer que li donés l’esquena. Al matí també hi va haver esmorzar, vermut i contes i, el dia abans, la conferència inaugural, amb un tast de cervesa artesana inclòs, a Els Barlins.

A la tarda d’ahir, la festa va estrenar l’espai on l’any passat es va aterrar la discoteca La Carpa del Riu i la setmana passada van finalitzar les millores. Un escenari situat d’esquena a la plaça del Mil·lenari va acollir els concerts i, des d’aquest punt fins a l’altura on hi havia La Carpa del Riu, paral·lels a la vorera, es van col·locar els 24 estands de la mostra d’empreses de l’economia social i solidària. També hi havia una parada de menjar de la cooperativa MengemBages i una de la cervesa artesana Hoppit, a més a més de la ludoteca Ludugurus de Creu Roja i altres activitats.

Joan Farnós i Joan Ricart, dos dels pares que hi van anar amb la canalla, destacaven el «potencial» del tram central del passeig del Riu per acollir-hi activitats. Comentaven que, tal com s’ha condicionat, «ara es pot mirar» i ofereix l’oportunitat de «sortir del centre de Manresa». Remarcaven el fet de poder-hi anar amb la canalla i no veurien malament que hi hagués una food truck o alguna instal·lació no fixa per l’estil per anar-hi a prendre la fresca a la nit. En el seu cas, Montse Huarte, d’Artífex, el viver d’artesania del mercat de Puigmercadal, deia que «potser m’agradava més fer la mostra al Pont Nou». Ahir venia bosses, necessers, turbants... Malgrat preferir l’emplaçament de les edicions anteriors, afirmava que «ha quedat molt maco».

Potencial per fer-hi activitats

La terrassenca establerta a Manresa Marta Guiu destacava l’amplitud de l’espai el fet de poder passar l’estona en un indret «no tan urbà», envoltada d’arbres i amb el riu al costat. També en reconeixia el potencial per fer-hi activitats

En una de les parades de la mostra –que es va començar a celebrar conjuntament amb la Festa del Riu el 2019 i que abans s’havia fet a la Plana de l’Om– hi havia Agermanament, la delegació al Bages d’una ONG que treballa al Camerun. Un dels seus col·laboradors, Ferran Sardans, també tenia bones paraules per a l’espai del passeig del Riu estrenat ahir. «Està molt bé. És ideal i ha quedat molt maco»,valorava.

Isa Álvarez, de MengemBages, remarcava que «és un lloc molt ben trobat, hi ha molt espai i hi ha ombra». Sobre la possibilitat que s’aprofiti per organitzar-hi activitats, ho veu bé sempre que siguin puntuals. «El més important és que la gent hi pugui venir a passejar».

Entre els molts pares i mares que van dur els seus fills al concert de Dàmaris Gelabert hi havia Marina Pallàs, que al matí va portar el seu fill a participar als tallers de natura. N’hi havia d’anellar ocells, d’insectes i altres invertebrats, d’ecologia del riu... Al seu entendre, el tram central del passeig del Riu és ideal per fer-hi activitats per als infants i és un espai que val la pena potenciar i donar-hi vida «sempre que es respecti el riu». Considera que si s’hi fan activitats, segurament vindrà més de gust anar-hi.

Asseguts en una de les taules on els assistents podien prendre una consumició o simplement fer-la petar hi havia Clara Alba, que s’ha instal·lat a viure a Manresa no fa gaire, i el berguedà Àngel Mejías. Alba admetia que, pel tipus de paisatge, li agrada més el del Pont Nou per celebrar la Festa del Riu, però, igualment, tots dos es congratulaven del bon ambient que s’havia generat al nou emplaçament.

La Festa del Riu és organitzada per l’Ajuntament de Manresa, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i Cases de la Música, amb la col·laboració de Kult i el suport de la Diputació de Barcelona.