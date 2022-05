La colla castellera Tirallongues de Manresa continua fent rodatge, després de l'aturada forçosa per la pandèmia, i provant les estrenes de castellers en diverses posicions. La propera cita serà per la diada de Colles de l'Eix, que tindrà lloc a Manresa el dia 11 de juny. Serà a les 6 de la tarda, a la plaça Major, i els manresans tenen com a objectiu portar tres castells de 7 a plaça.

Els Tirallongues van actuar aquest diumenge amb motiu de la diada de Festa Major de Ca n'Aurell de Terrassa juntament amb els Castellers de Sabadell, els Castellers d'Esparreguera i els Castellers de Terrassa. Els manresans van sortir a la primera ronda de castells amb un 3 de 6 amb agulla; a la segona ronda van descarregar un 3 de 7 i, a la darrera, un 4 de 6. Van finalitzar la seva participació amb un intent desmuntat d'un pilar de 4. La colla local dels Castellers de Terrassa van mostrar un intent desmuntat d'un 3 de 7 a la primera ronda. Al torn de repetició van descarregar aquesta estructura, un 4 de 7 amb agulla a la segona i van finalitzar la diada amb un pilar de 5. Pel que fa als Castellers de Sabadell, van descarregar un 4 de 7, un 5 de 7, i un 3 de 7 a l'última ronda. Van acomiadar la jornada amb un pilar de 4. Quant als Castellers d'Esparreguera, van executar un 3 de 7, un 4 de 7, un 4 de 6 amb agulla i dos pilars de 4 en la ronda de pilars de sortida.