L’Ajuntament de Manresa afirma que ha resolt el 99% de queixes sobre seguretat i neteja

L’Ajuntament de Manresa va resoldre el 99% de les queixes i suggeriments plantejats pels ciutadans sobre seguretat ciutadana i neteja, segons mostra la seva estadística de dades del 2020, la darrera que ha fet pública. Concretament, comptabilitza que van quedar pendents 8 de les 800 demandes rebudes sobre residus i 2 de les 224 sobre inseguretat.

L’altra cara de la moneda són el 45% de les demandes de l’àmbit d’urbanisme que l’any 2020 van quedar sense resoldre i gairebé el 20% de manteniment de la via pública, una de cada cinc.

En l’apartat de dades sobre queixes i suggeriments s’ofereix informació estadística anual sobre la quantitat de queixes, distribuïdes per serveis, percentatge de resolució, temps mitjà de resolució, distribució per barris i distribució per mitjà d’arribada.

Segons aquestes dades, es van resoldre el total de les 16 queixes i suggeriments presentats en l’àmbit dels esports i els 12 vinculats amb la cultura.

Pel que fa als serveis socials, van ser resolts el 86% i van quedar pendents 7. De mobilitat, es van resoldre el 86% i van quedar pendents 26. El 96% de les 326 queixes i suggeriments formalitzats en relació amb els parcs i jardins de la ciutat es comptabilitzen com a solucionats.

El nombre total de queixes i suggeriments havia anat augmentant i l’any 2020 hi va haver un descens coincidint amb l’epidèmia de covid-19.

El 2016 van ser 2.483; el 2017, 2.842; el 2018, 3.095 i el 2019, 3.289. Durant l’any 2020 van baixar a 2.849.

Per àmbits, el de territori és el que recull més queixes i suggeriments, 2.180 el 2020, seguit dels 355 de serveis a les persones; 226 de seguretat ciutadana; 65 de serveis interns i 23 d’altres.

Territori inclou els àmbits d’urbanisme, manteniment de la via pública, mobilitat, neteja i residus, parcs i jardins i planificació de la via pública.

Pertanyen a l’àrea de serveis a les persones acollida, serveis socials, salut pública, cooperació, gent gran, joventut, cultura, ensenyament, universitats i esports.

Seguretat ciutadana no té altres subdivisions. El nombre de queixes i suggeriments presentats els darrers anys sobre seguretat ciutadana ha estat de 234 l’any 2016; 241, el 2017; 169, el 2018; 249, el 2019 i 226, el 2020.

Es tracta d’una quantitat força estable exceptuant el decreixement registrat l’any 2018. L’any 2020 el nombre va baixar lleugerament en relació amb el 2019.

Les queixes i suggeriments es formulen sobretot per telèfon, però els darrers anys han augmentat també les que arriben per la web i el mòbil.

De les 2.849 del 2020, 25 es van formular presencialment, 1.975 per telèfon i 849 per web i mòbil. Si ens fixem en aquestes darreres, el 2016 van ser la meitat, 436.

Sant Pau, el més reivindicatiu

Per barris, el més reivindicatiu ha estat Sant Pau, que ha passat de 32 queixes el 2016 a 74 el 2019 i 61 el 2020. Cap altre barri ha doblat en poc temps el nombre de demandes a l’Ajuntament.

Hi ha hagut creixements significatius a la Mion-Puigberenguer, que ha passat de les 178 queixes del 2016 a 269 el 2020, i la Carretera de Santpedor, de 359 a 423 en el mateix període, però la resta de barris es mantenen estables.

Pel que fa al temps mitjà de resolució, el 2020 va ser de 56 dies. Va augmentar en relació amb el 2019 tres dies.

Els darrers anys, el període havia anat baixant dels 76,6 dies del 2016 per donar resposta a les queixes i els suggeriments als 76 del 2017, als 62,2 del 2018 i els ja esmentats 53 dies del 2019.