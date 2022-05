L’institut Lacetània està compromès amb el foment de la mobilitat internacional del seu alumnat des de fa 35 anys, ja que ho valora com una formació que els permet un desenvolupament no tan sols en l’àmbit professional sinó també personal, sovint recordat pels participants com una de les èpoques més significatives en el seu creixement i aprenentatge.

La promoció de la realització de mobilitats i de projectes europeus a la branca d’FP de l’institut es remunta al 1987, amb la participació en una ponència sobre el tema promoguda pel Departament d’Ensenyament i organitzada per l’ICE de la UAB. Les primeres activitats, cursos, estades i intercanvis amb l’estranger de la branca d’FP s’inicien a finals dels anys 80 i principis dels 90 amb la realització de cursos, com ara el que es va fer a l’empresa holandesa Sikens; les visites de professorat al Lycée Technologique de Narbona; l’intercanvi amb un institut de Manchester l’any 1992; la visita de professorat japonès a Manresa els anys 1988 i 1992 per conèixer el sistema educatiu català, i la participació els anys 1992 i 1993 en el programa European Work Experience, que va permetre una estada de quinze dies de pràctiques en empreses de casa nostra a deu alumnes del Rotherham College, al nord d’Anglaterra.

També comencen en aquesta època les pràctiques de dues setmanes de l’alumnat del Lacetània a centres de l’estranger, com les que va realitzar el curs 1992-1993 l’alumnat de Telecomunicacions a Lisboa; el d’Ofimàtica a Milà i Bergamo i el de CAD-CAM a Bergamo el 1993-1994.

Més endavant, i dins l’àmbit del projecte Comenius de la CE, els anys 2005-2007 l’institut va ser escollit per la Generalitat com a representant dels centres d’FP de Catalunya en el projecte Quality Management, liderat per un centre alemany d’FP (Kaufmännische Schule de Göppingen al Baden Württemberg), que va permetre realitzar diferents sessions de treball a Naestweb (Dinamarca), Tampere (Finlàndia) i Lublin (Polònia). El centre també ha participat en altres projectes europeus fins que el 2015 s’agrupen tots sota el nom d’Erasmus+.

Experiències de creixement

Participants en aquest tipus d’experiències en destaquen els múltiples beneficis i oportunitats per al seu aprenentatge, no només tècnicament i professionalment, sinó també quant a creixement personal, millora de competències com ara comunicació, comprensió d’altres realitats i contextos culturals i personals i autonomia i confiança en un mateix.

Marina Giralt, exestudiant del Lacetània de grau mitjà de Sistemes Informàtics i Xarxes, destaca de la seva experiència Erasmus+ a Itàlia el 2018 que «he crescut tant professionalment com personalment. Des de la banda professional he pogut aprofundir més, sobretot, per la part de les pàgines web, que és el que he estat fent tot aquest mes aquí. I, personalment, també he crescut moltíssim, ja que he après a ser més independent, a obrir molt més la ment, a veure que tothom té punts de vista completament diferents i que, en posar-los en comú, ens acabem entenent tots. Penso que a Itàlia hi va arribar una noia i en torna una de completament diferent, amb una mentalitat completament diferent».

El nou Erasmus+ 2021-27

Si bé la pandèmia de la covid-19 va obligar a ajornar els projectes programats per al curs 2020-2021, el compromís de l’institut Lacetània per obtenir els recursos i promoure mobilitats internacionals continua actualment.

Dins d’aquest compromís, ha aconseguit la Carta Erasmus d’Educació Superior 2021-2027 (ECHE: Erasmus Charter for Higher Education) i l’acreditació VET 21-27 (Vocational Education and Training), que l’acredita com a centre per portar a terme mobilitats per a l’aprenentatge i la cooperació entre organitzacions i institucions tant per a l’alumnat de grau superior com per al de grau mitjà en l’àmbit del nou programa Erasmus+ 2021-2027.

El nou programa Erasmus+ és més inclusiu (ofereix més oportunitats a tothom, incloses les persones amb orígens culturals, socials i econòmics diversos); més digital (reforça i consolida el desenvolupament de capacitats digitals); més sostenible (promou mitjans de transport més sostenibles i la sensibilització i la lluita contra la crisi climàtica) i impulsa la participació ciutadana en la vida democràtica (potencia la identitat europea i dona suport a l’ètica i al desenvolupament de competències socials, interculturals, l’alfabetització mediàtica i el pensament crític).

A més d’aquestes prioritats, el nou programa es caracteritza per ser encara més internacional, permet la cooperació amb tercers països (una cooperació reservada fins ara a l’educació superior), que s’amplia als sectors de l’educació escolar i a l’FP.

Represa del programa

Aquest 2022, l’institut Lacetània ha reprès la possibilitat de realitzar mobilitats Erasmus+ per a l’alumnat dels cicles de grau mitjà i superior. Concretament, 15 alumnes de cicles formatius de grau mitjà podran fer una estada d’un mes i 2 alumnes de grau superior passaran dos mesos fent pràctiques en empreses de països europeus. A més, 3 membres de la comunitat educativa acompanyaran els alumnes de grau mitjà durant una setmana i un altre participarà en una experiència de Job shadowing, gràcies a la qual els docents comparteixen bones pràctiques amb altres col·legues europeus, milloren les competències tècniques i aborden reptes comuns com són la inclusió social, les competències digitals i l’aprenentatge d’idiomes.

(Cristina Coma és la coordinadora de Mobilitat del Lacetània).