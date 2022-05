L’auditori de la Plana de l’Om acollirà demà, a les 7 de la tarda, un acte de reconeixement i homenatge a Montserrat Morera Solé, la històrica cap de l’Àrea de Tecnologies i Sistemes d’Informació del consistori, traspassada l’octubre passat als 65 anys, dos mesos després d’haver-se jubilat. Morera va treballar al consistori 41 anys i hi va deixar una gran petjada professional i humana.

Filla de Castelltallat (Sant Mateu de Bages), Morera va entrar a treballar a l’Ajuntament de Manresa el 1980 (curiosament, alhora que el primer ordinador que es va comprar al consistori) i durant més de quatre dècades va comandar la gran transformació a tots els nivells dels sistemes informàtics. També va liderar la implantació de l’administració a Manresa i al conjunt del país, i va ser professora universitària a la FUB i la UAB.

Durant l’acte de demà, organitzat per l’Ajuntament i una comissió de companys i amics de l’homenatjada, es presentarà el llibre Una vida de servei. Montserrat Morera Solé (1956-2021), escrit per Maria Àngels Clotet Miró, cap dels serveis de Territori de l’Ajuntament i companya de Morera des de 1980, editat per Zenobita, amb el patrocini d’Oliva Torras.

Conduït per Clotet, l’acte de demà inclourà música i intervencions artístiques i hi participaran Xavier Naval Marcos, cap de Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació; Montserrat Mestres Angla; el regidor Joan Calmet Piqué, que farà la presentació del llibre, i Imma Serra Morera, que parlarà en nom de la família.