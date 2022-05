Revolta a Salut per la imputació de responsables de la vacunació

A la majoria de centres sanitaris de la Catalunya central, des d’hospitals fins al darrer CAP i també a la delegació de Salut Pública a Manresa, es va viure ahir una jornada inèdita i mai vista. A mig matí van parar l’activitat per mostrar el seu suport als quatre alts càrrecs de Salut imputats per un jutjat de Barcelona pel suposat retard en la vacunació contra la covid d’efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

A ls Centres d’Atenció Primària de Manresa, Artés, Sant Fruitós, Berga, Puig-reig, Sant Vicenç o El Pont de Vilomara, per citar-ne només alguns, l’activitat es va aturar uns minuts a 2/4 d’11 del migdia. El mateix va passar a l’Hospital de Sant Joan de Déu, a la resta de centres que depenen de la Fundació Althaia i a la delegació de Salut Pública de Regió Sanitària de la Catalunya central, a Manresa. En aquest cas a la concentració hi va assistir la delegada del Govern, Rosa Vestit, que va assegurar que la investigació «no té cap mena de sentit», i la delegada de Salut, Imma Cervós.

A la delegació de Salut una quarantena de persones van participar a l’acte. Cervós va assegurar que les quatre persones investigades van liderar un «procés exemplar» de vacunació a Catalunya. Es tracta de l’actual secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas; l’aleshores director del Servei Català de Salut, Adrià Comella; la directora de l’àrea d’Organització i Professionals, Sara Manjón; i el director dels Serveis de Salut, Xavier Rodríguez. Es tracta de «quatre persones totalment implicades en la lluita contra la covid, en una situació de pandèmia i de crisi sanitària extrema», va dir Cervós.

Les prioritats

La delegada de Salut a la Catalunya central va afirmar que amb la vacunació «es va seguir sempre una priorització marcada pel Consell Interterritorial del Sistema nacional de Salut de l’Estat, i que «es va realitzar segons criteris ètics i d’evidència científica», començant per les persones «més vulnerables i per aquelles amb un major risc d’exposició i de transmissió, com el personal sanitari i sociosanitari».

Va recordar, així mateix, que en un primer moment «hi havien molt poques vacunes i arribaven en comptagotes, i per tant s’havia de ser extremadament curós».

La concentració a la delegació de Salut Pública de les comarques centrals va acabar amb aplaudiments, com a la resta.