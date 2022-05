L'Hospital de Sant Andreu de Manresa ha informat que, a data d'avui, té 25 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per covid-19. La setmana passada hi havia 9 persones ingressades a l'esmentada unitat, de les quals 8 han estat donades d'alta. A la que hi ha quedat s'hi han de sumar 24 nous ingressos. No hi ha hagut cap mort a causa de la malaltia.

Les dades acumulades a l'esmentada unitat d'aïllament des del 16 de novembre de l'any passat, que és quan es va tornar a obrir, són les següents: Xifra acumulada d’ingressos: 229

Xifra acumulada d’altes: 159

Xifra acumulada de defuncions: 42