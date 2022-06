Aquestes són les imatges guanyadores del 13è Concurs de Fotografia dels Armats de Manresa

A banda de les persones que van immortalitzar la processó de Divendres Sant de Manresa amb el mòbil, que enguany va recuperar el format normal, la darrera edició va tenir, també, quinze fotògrafs de diferents indrets de Catalunya que, càmera en mà, van fer fotografies per participar en el 13è Concurs de Fotografia de l’Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa. En total, es van presentar 78 fotografies.

El concurs, té l’assessorament tècnic de FotoArt Manresa i el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia, i puntua per a l'obtenció de les distincions d’Artista, Excel·lència i Mestre. L’exposició de les fotografies premiades i participants es podrà visitar de l’1 al 15 de juliol a l'entrada de la biblioteca del Casino. Quant al lliurament de premis, tindrà lloc aquest divendres, a 2/4 de 9 del vespre, al Montepio, que el patrocina al costat d’ISCriptat, el restaurant Raviolo i pintura decorativa Mollar. Hi col·labora l’Ajuntament de Manresa.

El Premi Armats de Manresa 2022 a la millor col·lecció, que podia ser de tres temes diferents (Armats de Manresa, actes de Setmana Santa i, excepcionalment, de la trobada organitzada pels Armats per celebrar el 20è aniversari de l’entitat), ha estat per a Jordi Roca Zanuy (150 euros i trofeu dels Armats) per una sèrie de tres instantànies durant la processó de Divendres Sant. El Premi Armats de Manresa a la millor fotografia de la Setmana Santa de Manresa 2022 dels Armats (100 euros i trofeu dels Armats) l’ha rebut Juani Sandoval Beltrán, amb una foto en la qual destaca la mirada d’un dels protagonistes. Joan Ramon Deixt Oneti ha guanyat el Premi Confraria del Natzarè a la millor foto de la Setmana Santa de Manresa 2022 (100 euros i un trofeu dels Armats) amb una imatge en blanc i negre de la processó passant per un carreró molt fosc.

Enguany, hi ha hagut un Premi Especial Celebració 20è aniversari a la millor foto de la trobada d’Armats a Manresa, que va tenir lloc el 3 d’abril passat. El guanyador del trofeu dels Armats més 100 euros ha estat Jordi Preñanosa Serra amb una foto dels romans de Sant Vicenç de Castellet. Quant a la Menció Honorífica a la millor fotografia d’un associat de l’ACR Armats de Manresa , l’ha rebut Pedro Belmonte Granados (àpat per a dues persones al Raviolo i trofeu i diploma commemoratiu).