Una quarantena d’estudiants manresans dels instituts Lluís de Peguera, Pius Font i Quer i Lacetània van visitar els camps de concentració d’Ebensee i de Mauthausen-Gusen amb motiu del 77è aniversari del seu alliberament. Els estudiants, que van participar en els homenatges als deportats que s’hi celebren cada any, van poder viatjar-hi gràcies al projecte Manresa-Mauthausen, que té la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i la Xarxa Mai Més d’instituts de Catalunya per a la prevenció del feixisme, impulsada per l’Amical de Mauthausen.