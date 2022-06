La investigadora bagenca Núria López-Bigas lidera un projecte que ha rebut 10 milions d’euros de la Comissió Europea per impulsar la medicina personalitzada contra el càncer. En la recerca hi participen 17 centres de salut i hospitals de quatre països europeus entre els quals l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia.

López-Bigas (Monistrol de Montserrat, 1975) és investigadora ICREA i cap del laboratori de Genómica Biomèdica e l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Fa cinc anys que, entre altres recerques, estudia el perfil de les mutacions de tumors concrets perquè els metges puguin pautar el tractament més adequat per a cada pacient.

Es parteix de la base que el càncer cada vegada és més prevalent en la societat a causa, sobretot, de l’envelliment de la població. Els esforços per part de la comunitat investigadora, mèdica i de les administracions per trobar solucions per a aquesta malaltia són enormes. No obstant això, el càncer no es pot tractar d'una manera uniforme, ja que n’existeixen més de 200 tipus. A més, la malaltia en cada pacient és única, perquè les mutacions que donen lloc al desenvolupament de cadascun dels tumors són diferents en cada cas.

L'eina que analitza les possibles vulnerabilitats de cada tumor s'anomena Cancer Genome Interpreter i utilitza mètodes computacionals d'aprenentatge automàtic que sistemàticament extreuen informació de les mutacions observades en milers de tumors –28.000 tumors de 66 tipus de càncer analitzats fins ara– per millorar la interpretació de les variants observades a cada pacient.

“El Cancer Genome Interpreter, en el qual portem treballant més de cinc anys, és una eina amb moltíssim potencial, i el que busquem amb aquest projecte és optimitzar-la per implementar-ne la seva utilització a hospitals. Volem que sigui un instrument central per a la presa de decisions per part dels oncòlegs clínics, perquè cada pacient, independentment de l'hospital on se li diagnostiqui, rebi el tractament més adequat”, explica la Dra. López-Bigas.

Els tumors es caracteritzen per un creixement i una multiplicació descontrolats de les cèl·lules. En aquest procés, les cèl·lules acumulen un elevat nombre de mutacions (de l'ordre de milers al genoma complet), però d'entre totes elles, només unes poques (normalment, menys d'una desena) són significatives per al desenvolupament del tumor.

El Cancer Genome Interpreter identifica quines són les mutacions significatives per al desenvolupament del càncer i quines poden estar relacionades amb la resposta a una teràpia. D'aquesta manera es pot predir si un fàrmac determinat té possibilitat de ser efectiu per al tractament d'aquest tumor, o bé si hi ha probabilitat que hi presenti resistència. Amb aquesta informació, el sistema genera un informe per ajudar els metges en la presa de decisions terapèutiques.

El projecte també contempla la constitució de comitès virtuals d'experts perquè els metges puguin consultar i discutir els informes amb especialistes internacionals. El propòsit d’aquests comitès és afavorir l’intercanvi de coneixements per oferir un maneig terapèutic òptim a tots els pacients. Els més beneficiats seran els centres de salut més petits i aquells que, tot i no tenir especialistes al centre, podran interpretar

la informació molecular dels tumors amb la millor qualitat.