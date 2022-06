L’exposició Les matemàtiques i la vida viurà aquest cap de setmana el seu comiat després de 13 anys des del que, inicialment, havien de ser tres mesos d’exposició a la Plana de l’Om. En aquests anys ha viatjat des de Manresa a Lleida, Barcelona, Castelldefels, Terrassa, on va ser al Museu Nacional de la Tècnica de Catalunya, i Palafrugell, fins que va retornar a Manresa poc abans de la pandèmia, al Museu de la Tècnica.

A les 11 del matí d’aquest dissabte es faran les últimes visites guiades, gratuïtes (amb inscripció al formulari https://forms.gle/EPVrUnHRP1tphQLK9). Hi ha places limitades. A les 12 del migdia, el biòleg i divulgador científic Pere Renom presentarà el llibre Ciència sota el focus, publicat per Cossetània Edicions i Televisió de Catalunya. Es tracta d’un llibre convertit en espectacle científic a càrrec del divulgador, que és conegut per les seves presentacions als programes de televisió QuèQuiCom i Tot es mou.