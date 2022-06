La bona noticia de la setmana passada, amb què, per primer cop des del 2 de novembre de 2021 no hi havia hagut cap mort ni a la Fundació Althaia ni a l’Hospital de Sant Andreu, no ha tingut continuïtat. Althaia va reportar ahir tres noves víctimes per covid, que han fet augmentar la xifra total als hospitals de Manresa des de l’inici de la pandèmia fins a 600.

A Sant Andreu no hi havia hagut cap mort per covid des del darrer recompte, fet públic dimarts passat, però els ingressats han augmentat al llarg de la darrera setmana de forma notable, amb 24 nous casos.

Amb les tres noves víctimes per culpa de la covid, les defuncions a Althaia -dada acumulada des del març del 2020- arriben a 424. A Sant Andreu no es mouen dels 176 que ja hi havia la setmana passada. Pel que fa als nous ingressos, mentre que a Althaia han baixat de 20 a 17, amb cap cas a la UCI, a Sant Andreu ha estat el contrari. De les 9 persones que hi havia ingressades la setmana passada a la unitat d’aïllament per covid-19, s’ha passat a 25. N’hi ha una de les que estaven ingressades que ha estat donada d’alta, però n’hi han entrat 24 més. En aquest hospital, la xifra acumulada d’ingressos a la unitat d’aïllament des del 16 de novembre, que és quan es va tornar a obrir, és de 229 persones; la xifra acumulada d’altes, 159, i la de defuncions, 42.

A Althaia, en la darrera setmana hi ha hagut 17 altes. La dada acumulada des del març del 2020 és de 3.713 altes en total.

Pel que fa a les dades relatives a l’evolució de la covid a Catalunya, el risc de rebrot de la setmana entre el 21 i el 27 de maig se situava ahir en 268, per sota dels 368 de la setmana del 14 al 20 del maig i dels 411 de l’anterior, la del 7 al 13 de maig. La velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) igualment havia baixat, passant d’1,07 a 0,98 i 0,85 en les tres setmanes successives. També havia retrocedit el tant per cent de les PCR i dels test d’antigen (TA) positius, amb un 17,36% de les 89.705 proves fetes; i la incidència acumulada a 14 dies, passant a 338 respecte als 401,50 de la setmana anterior.

L’Rt passa de 654 a 387

En comparació amb les dades a nivell de Catalunya, Manresa estava pitjor quant al risc de rebrot, que era de 387, xifra que la situava en el setè lloc més alt pel que fa al rànquing de les ciutats grans, si bé havia baixat de manera significativa en relació a la setmana anterior, que s’havia enfilat fins a 654. L’Rt se situava en 0,76, per sota de la catalana. S’havien fet 418 PCR i 650 TA, amb un 17,26% de resultats positius, molt similar a la mitjana catalana. La incidència acumulada a 14 dies era de 517,61, també més alta que la de Catalunya, i inferior a la de la setmana abans (585,88).