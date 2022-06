La Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els drets de la Gent Gran de Manresa es mobilitzarà aquest divendres, dia 3 de juny, per reclamar que es faci una residència geriàtrica pública a Manresa, després que la iniciativa per crear-ne una al barri del Xup hagi quedat aturada i sense data. La convocatòria és a les 6 de la tarda a la plaça de Crist Rei per anar fins a la plaça Major, davant de l'Ajuntament, on es llegirà un manifest.

Per altra banda, la plataforma organitza dilluns vinent, dia 6 de juny, a les 11 del matí, una concentració a la plaça Major de Manresa (davant del l'Ajuntament).