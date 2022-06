Montse Morera rep un homenatge ple d’estimació i de respecte

Montserrat Morera Solé, excap de l’àrea d’informàtica de l’Ajuntament de Manresa, on va treballar 41 anys, va morir l’octubre passat als 65 anys d’una malaltia fulminant i en plena pandèmia. Els seus amics i companys a l’Ajuntament li van retre ahir un homenatge que va voler ser, també, un acte de comiat, d’agraïment i, sobretot, una demostració d’estimació. Va deixar petit l’auditori de La Plana de l’Om, on va fer falta posar més cadires per encabir les 180 persones que s’hi van aplegar. Morera era una persona molt respectada i estimada i ahir en va quedar constància. Amb escreix.

Si hi ha una tret d’ella que es va repetir especialment en les intervencions a l’hora de parlar-ne va ser de la seva vocació de servei i capacitat de treball. L’antítesi de la imatge que tenen moltes persones dels funcionaris i el reflex, es va dir, del que ha de ser un treballador públic. També, la seva capacitat de mantenir vius els valors del món de pagès, on va néixer.

«Un acte de justícia»

Amb l’enunciat Homenatge a la nostra Montse, l’acte va acompanyar les intervencions amb la projecció d’imatges de la finada. Maria Àngels Clotet, cap dels serveis de Territori de l’Ajuntament i autora del llibre Una vida de servei. Montserrat Morera Solé (1956-2021), que es presentava, va conduir la vetllada, «un acte de justícia» a «una trajectòria exemplar i a una vida de servei». Va agrair a Sebastià Catllà, president de l’empresa Oliva Torras, a qui va definir com «un prohom de Manresa», el patrocini del llibre.

L’acte va incloure dos moments musicals, amb la projecció d’una foto de l’altiplà de Castelltallat i de la casa de Cal Morera i la música d’El condor pasa sonant de fons a l’inici i, per tancar, la versió en català d’Amazing grace interpretada per Mònica Naranjo al temple de la Sagrada Família per a una edició de La Marató. Després de la introducció de Clotet, Anna Llobet Mas, de l’Esbart Manresà, va oferir el Ball de l’homenatge. Seguidament, Xavier Naval Marcos, actual cap de Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació, va parlar de l’homenatjada a nivell professional. En va destacar que era exigent i autoexigent, molt treballadora i va explicar algunes anècdotes, com les expressions utilitzades per Morera que ja han quedat en herència al departament d’informàtica del consistori. Montserrat Mestres, que el 2021 es va jubilar com a cap de servei d’Acció Social i que era una bona amiga de Morera, en va repassar la vessant més personal. La seva senzillesa, compromís, solidaritat, estimació per la natura, humilitat, intel·ligència i els valors de pagès que no havia deixat mai, com el treball dur i la defensa dels seus. «Un exemple extraordinari de treballadora pública i un referent a l’Ajuntament».

El regidor Joan Calmet, que la coneixia des de xics, quan anaven a escola -a la sala hi havia la mestra que havien tingut, Àngela Torras Selga-, va insistir novament en la seva «insubornable vocació pública» i s’hi va referir com una «persona necessària». Per part de la família, va parlar la neboda de Morera, Imma Serra Morera, que en va destacar el paper cohesionador a la família i que «sempre estava pendent de tots».

Va cloure l’homenatge l’alcalde Marc Aloy, amb un «gràcies Montse. T’estimem i et recordarem». A la vetllada també hi van assistir els exalcaldes Jordi Valls, Josep Camprubí i Valentí Junyent; l’alcalde de Sant Mateu de Bages, Josep Maria Junyent, i Miquel Estapé, sotsdirector del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, ens que justament va homenatjar Morera el mes passat.