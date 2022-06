L’Agrupació de Veïns de la barriada Mion-Puigbereguer celebra entre avui i diumenge les Festes de Primavera 2022. El programa inclou una trentena d’actes.

Avui, a les 5 de la tarda, hi haurà el pregó, a càrrec de la directora de l’escola Puigberenguer, Alba Serra Prat, a la plaça de la Democràcia, seguit de la inauguració de la decoració que han fet els alumnes de les escoles Puigberenguer i Les Bases a la plaça, amb xocolatada inclosa. Seguidament, concert infantil amb Ai Carai!, tabalada i correfoc infantil amb Xàldiga i botifarrada i concert jove amb Versions Blú. Demà, entre d’altres, hi haurà desfilada de vestits de paper, actuació de l’Esbart Dansaire i sopar a la plaça i concert de festa major. Diumenge, hi haurà lluïment de caramelles pel Pessebre Vicent i Caramelles del Pont Llarg, festa de l’escuma, dinar de soci i, a les 7, concert d’havaneres a càrrec del grup Mar i Vent.