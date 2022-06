El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, acompanyat per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha visitat aquest divendres al matí la Fàbrica Nova, l'antic complex fabril de Manresa que es vol transformar en un centre de coneixement, tecnologia, formació i empresa. Un projecte impulsat per l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). La visita s'ha fet prèviament a la reunió que ha mantingut amb les direccions dels centres educatius de Manresa. Durant la trobada amb els representants de les direccions dels centres educatius de Manresa, el conseller ha pogut exposar les principals actuacions en matèria educativa del Departament de cara al proper curs escolar 2022-2023. El conseller ha explicat als directors i directores dels centres altres mesures educatives que entraran en marxa el proper curs com la gratuïtat per les famílies de l’educació infantil 2 o la disminució de ràtios; i ha respost als dubtes plantejats pels representants de les direccions.

A banda de la Fàbrica Nova, prèviament a la reunió amb les direccions, el titular d’Educació ha visitat l’Ajuntament de Manresa, on ha mantingut una reunió amb els membres del consistori.