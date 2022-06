Dues-centes persones es manifesten per demanar un geriàtric públic al Xup

Unes 200 persones s'han manifestat aquest divendres a la tarda pels carrers del centre de Manresa per demanar la construcció d'una residència pública de gent gran al barri del Xup, un projecte existent però que ha quedat encallat.

A la marxa hi han assistit representants de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Manresa, inclosos regidors del govern actual. Fent soroll amb música i xiulets al seu pas pels carrers del centre, els manifestants llancen consignes com "volem una residència pública" o bé "les persones grans no som negoci". El recorregut ha conclòs a la plaça Major amb la lectura d'un manifest per part de la veïna del Xup Carla Samaniego. La manresana ha reclamat a la Generalitat que habiliti una residència al Xup en comptes de "concertar places en institucions de gestió privada".

Per una altra banda, la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els drets de la Gent Gran de Manresa ha recollit més d’un miler de signatures en 15 dies per donar suport a la reivindicació que es faci una residència pública. Fins al dia 30 continuarà la campanya.