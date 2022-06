Els casos sospitosos de verola del mico a la regió central són tots negatius

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va anunciar ahir que arribarien a l’Estat 200 unitats de la vacuna Imvanex, de la farmacèutica danesa Bavarian Nordic, per utilitzar davant el virus de la verola del mico, que per als amants de l’ús de terminologia anglesa és Monkeyspox. A l’Estat n’hi ha 156 casos confirmats. A Catalunya, com a mínim 9, segons les últimes dades de la Generalitat, que es van fer públiques divendres passat. A la Catalunya central fins ahir no hi havia cap cas confirmat, tot i que sí que s’han fet anàlisis per sospites, que finalment han acabat sent casos negatius. La xifra d’afectats pot incrementar en els propers dies. No només perquè s’hagi escampat el virus i n’apareguin nous casos, sinó perquè hi ha sospites d’infecció a nivell estatal i català, que s’estan avaluant.

La mateixa Agència Europea del Medicament, l’EMA considera que la situació epidemiològica del virus és de «risc baix per a la població general i no es preveu un augment massiu de casos. Sí, però, un increment». En canvi, tot i la prudència de les autoritats sanitàries, l’aparició d’un nou virus ha aixecat una certa alarma i, sobretot, una alerta sanitària. El record dels efectes del virus del covid són encara molt recents, entre professionals i entre la població.

El brot és molt inusual. De fet, des de finals dels anys 50 se’n coneix la seva existència entre animals, entre primats, a diferents punts d’Àfrica, i als anys 70 amb humans. Però fins ara no havia passat a Europa. Actualment no es tracta d’una emergència de salut pública, segons les autoritats sanitàries.

Elisabet Descals, directora del Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Moianès de l’ICS, explica que el servei assistencial «està en alerta». «El virus ha demostrat que és molt contagiós» i aquest factor, per Descals, és un dels que ha portat les autoritats sanitàries en estat d’alerta. «Tenim tan integrat tot el que ens ha passat amb el coronavirus, que ara l’aparició d’un altre virus, encara que puguem dir que és un virus més dels molts que hi ha i coneixem, ens crea preocupació».

Descals recorda que aquests és un virus que «s’encomana molt per contacte de les lesions de la pell, per gota grossa respiratòria [el grip o el covid és per gota petita], contacte íntim, per la saliva i fins i tot per contacte amb la roba» i, per tant, recomana que ens el cas de la població es prenguin mesures higièniques com la neteja de mans o l’ús de mascareta si s’està amb algú que pugui estar contagiat. I per al professional mèdic ja hi ha un protocol que indica que han d’usar equips resistents a fluïts (el que ja hi havia per al covid). En aquests moments, per als contactes no es recomana, ara per ara, la quarantena.

La majoria dels casos de Catalunya tindrien a veure amb un grup de persones que havia participat en una mateixa festa. D’aquí les precaucions que es demanen per evitar contactes si se sospita que algú pot estar infectat. En principi no es presenten quadres de malalts de molta gravetat, però sí que pot evolucionar cap a altres malalties respiratòries, com ara les pneumònies.

Es tracta d’una infecció viral que fins ara no generat casos de molta gravetat, i aquest també és un factor que tranquil·litat a la classe mèdica, perquè ni la qualitat de casos ha estat molt alta ni han requerit ingressos d’alta complexitat. Descals explica que la malaltia té «una evolució els primers dies que es podria considerar semblant a un refredat comú», amb cansament, maldecap, febre fins a 38ºC, inflació de ganglis, però uns dies després, la malaltia fa que al cos hi apareguin erupcions, vesícules amb líquid a l’interior, que s’assecaran i s’obriran i faran una crosta o una nafra. Aquest lesions fins i tot es podem escampar al palmell de la mà o del peu, una situació, per exemple, que no es dóna amb una altra malaltia que la població catalana té present com ara la varicel·la.

Descals concreta que «davant l’aparició de lesions a la pell el procediment a seguir seria trucar al 061 o acudir al metge de capçalera». Aquest, si hi ha lesió i pot prendre una mostra, ho farà i la traslladarà al seu hospital de referència per fer-la analitzar. Al mateix temps, el metge de capçalera també ho posa en coneixement de la Unitat de Vigilància Epidemiològica per tal que es faci el seguiment. La preocupació quan hi ha un cas, explica Descals, és que no s’escampi a través del seu grup de contacte més directe.

Des del primer moment, el tractament serà molt semblant al d’una congestió o un grip sense complicacions. Una de les preocupacions principals és el contagi el que explica l’interès per poder disposar de vacunes. Un cop detectat un cas, el que fa el sistema de salut és intentar protegir l’entorn de l’afectat, perquè no s’escampi. Ahir s’anunciava la compra de vacunes, que anirien destinades a persones de l’entorn dels afectats, no per fer una vacunació general.

De fet, una part important de la població catalana i espanyola, la que va néixer abans del 1980, està vacunada de la verola humana, i aquesta punxada ja crea un nivell alt d’immunitat. A partir del 1980, la verola s’havia considerat eradicada. I, de moment, no hi ha plantejada una vacunació generalitzada.