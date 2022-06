L’Ajuntament de Manresa ha creat una brigada de barri al Xup que farà tasques de manteniment i d’arranjaments de desperfectes diversos a la via pública i en edificis municipals. Es tracta d’una prova pilot que funcionarà fins a final d’any i que complementa el programa Barris i Comunitat: motors de transformació social de la Diputació de Barcelona, que com ja es va explicar invertirà 173.000 euros anuals durant tres anys en projectes per revitalitzar el barri.

La brigada està formada per tres persones (de 23, 25 i 49 anys) del mateix barri del Xup que es trobaven en situació d’atur. L’objectiu del programa és que puguin adquirir coneixements al mateix temps que tenen un contracte de treball i porten a terme accions de millora i rehabilitació al barri. La formació va a càrrec d’un monitor, que també es trobava en situació d’atur. Tots ells han començat a treballar aquesta setmana. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i les regidores d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas, i de Barris Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau Fontanet, els hi han donat la benvinguda i l’enhorabona, en una visita al barri amb l’associació de veïns i veïnes, que també ha servit per fer un repàs de les accions de manteniment que caldrà fer.

El programa Barris i Comunitat engegat al Xup està permetent realitzar diferents projectes vinculats a l’habitatge, a la salut, a la gent gran, a la població jove, a l’espai públic i a l’ocupació. En aquesta línia, ja s’ha fet un curs d’electricitat, fontaneria i climatització, i un altre per a l’obtenció del permís de conducció d’autobús. A banda, setmanalment es desplaça al barri una tècnica del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) per fer tasques d’orientació, d’inscripció al Servei Local d'Ocupació, de seguiments i d'altres tràmits relacionats amb la formació i la recerca de feina. Ara, s’inicia la brigada de manteniment al barri, que en aquest cas es finança a través de la subvenció que l’Ajuntament de Manresa rep de la Diputació d e Barcelona en el marc dels Plans Locals d’Ocupació.

A banda dels esmentats projectes de formació i ocupació, també s’estan fent diversos estudis per elaborar una diagnosi sobre l’habitatge i s’està tirant endavant un projecte de salut comunitària, així com accions de treball comunitari i de convivència, com els dos murals que dos artistes han pintat amb la col·laboració de joves i de persones grans del barri.