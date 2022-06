La manresana Marta Parella ajudarà a resoldre problemes amorosos al canal Mtmad

La coach i veïna de Manresa Marta Parella (Avinyó, 1988) serà l'encarregada de guiar tres parelles d'influencers al nou reality "Por siempre o jamás" de Mtmad, la plataforma de vídeos juvenils de Mediaset España. Emprèn aquesta aventura un any després de deixar el seu càrrec de directora d'una clínica dental de Manresa per dedicar-se plenament a fer sessions de millora d'autoestima i relacions.

La manresana conduirà el programa i serà l'encarregada d'ajudar les tres parelles a superar diferents problemes en les seves relacions. Ho fa amb un objectiu clar: fer-los esbrinar si estan fets l'un per l'altre. Entre les cares conegudes que hauran de conviure en una vil·la de luxe hi ha els exconcursants de "Gran Hermano" i exparella Jonathan Pérez i Yolanda Claramonte, que hi participaran amb els seus companys actuals. El programa, que va rodar-se durant el mes de maig, s'estrena a la plataforma de pagament Mitele Plus aquest diumenge i, a Mtmad, dilluns.

La manresana és especialista en sessions de parella i influencers i fins ara ha treballat amb cares conegudes com la instagramer Cristinismos i el pilot manresà Gerard Farrés, entre altres. Aquesta experiència i les seves habilitats comunicatives a les xarxes, on supera els 150.000 seguidors, han estat claus en la seva selecció per al programa. "La productora Bulldog TV va contactar amb mi a través de les xarxes socials i em van demanar que fes un vídeo detallant què podia aportar amb la meva feina al format. Hi havia diversos candidats, però finalment jo vaig ser la seleccionada", explica.

En el cas de les parelles, els seus exercicis es focalitzen en el treball individual. Incidint en trets personals com l'autoestima, la seguretat o la confiança de cadascun, s'aconsegueix progressar en la relació, relata Parella. "Si no t'estimes bé, no equilibres l'amor cap als altres, fet que pot acabar derivant en dependències emocionals i gelosia", puntualitza.

Per evitar aquestes conductes, Parella avança que durant el programa ha preparat "exercicis que han començat a aplicar des del primer moment". "Soc una persona molt pràctica en aquest sentit i m'agrada treballar des de l'instant que es detecta el problema", apunta. Entre els aspectes en què ha centrat les dinàmiques hi ha "la comunicació, el control de les emocions i l'exigència". Així, ajuda els participants a cuidar aspectes que "sovint deixem de banda".

Treballar amb cares conegudes

Fer sessions de coaching a persones famoses no li suposa cap handicap. "M'és indiferent que una persona sigui coneguda o no. Em concentro en la situació que m'estan explicant, no en qui són", afirma. D'ells, hi veu la part que més ignoren els seus seguidors. "Quan parlen amb mi, veig el seu costat més humà, no el televisiu", detalla.

Encara que a les xarxes publica constantment vídeos amb consells on ella apareix en primer terme, aquest ha estat el seu primer contacte amb una càmera de la televisió. De l’experiència, n'ha sortit amb un bon gust de boca. "Ha sigut divertit i l'equip m'ho ha posat molt fàcil", detalla. Un dels elements que més en destaca és que ha pogut experimentar "tot el que té a veure amb la televisió que no es veu des de casa".

Parella es dedica plenament al sector des de fa un any, encara que va impulsar el seu projecte dotze mesos abans. Va sentir-se atreta pel que ara és la seva professió durant formacions quan treballava com a directora de clínica. “Vaig fer cursos de lideratge d'equips, gestió emocional d'aquests i eines de coaching. Aquí és quan vaig descobrir que volia formar-me en aquest àmbit", comenta. Ara compagina les seves sessions en línia i les presencials al seu despatx de Manresa amb la creació de continguts a les xarxes socials, on triomfa per la seva naturalitat.