L’Associació de Veïns de les Cots, Guix i Pujada Roja, ha organitzat per avui una revetlla de primavera. Se celebrarà a partir de les 7 de la tarda al local de l’entitat veïnal, al carrer Sant Joan. És el primer cop que se celebra després de dos anys a causa de la pandèmia. Com que és primavera hi haurà un intercanvi de flors. Tothom qui vulgui en pot portar. A 2/4 de 8 s’ha programat un berenar-sopar amb coca i moscatell inclòs, i després hi haurà ball de festa amb música de tots els temps.