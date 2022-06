La Fira del Vi del Bages guanya terreny apostant pel territori i amb bona acollida

La Fira del Vi del Bages celebra una nova edició donant valor al patrimoni cultural, la gastronomia i el turisme de la comarca a través de diferents activitats. Com a novetat, enguany s’ha volgut anar més enllà potenciant l’oli com a producte gastronòmic. «La nostra intenció de cara a futures edicions és donar a conèixer altres productes, com els tomàquets o l’albergínia blanca», comentava ahir Eva Méndez, tècnica de turisme del Consell Comarcal. Per la seva part, Eva Farré, secretària de la Denominació d’Origen Pla de Bages, destacava que aquest any s’ha volgut fer una obertura cap a nous públics i captar l’atenció «d’un turisme actiu i familiar» a través de les diferents activitats programades, «que tenen un punt de vista més lúdic i territorial», afegia. Ahir a la tarda el pati del Casino de Manresa va acollir diferents estands de cellers i elaboradors que formen part de la DO Pla de Bages per tal que els assistents en poguessin tastar els vins. A més, també hi havia un espai reservat per a l’oli, el producte convidat d’aquesta edició. La fira també estarà oberta avui diumenge durant tot el dia.

Aïna Llaudó, d’Olis Mitjorn (Navàs), valorava positivament que la ViBa hagi pensat en l’oli perquè «és una bona oportunitat per visualitzar un producte autòcton i de la comarca». Assenyalava que el vi té molt màrqueting i lamentava que hi hagi molt poca gent que conegui el procés de producció de l’oli. «Participar a la fira portarà una repercussió local perquè la gent voldrà consumir oli de Km 0 més que d’altres autonomies o regions». Mond Obert-Mas de Sant Iscle són productors tant de vi com d’oli. Pep Tarín es mostrava satisfet de tornar assistir a la fira i a favor de l’elecció de l’oli com a producte gastronòmic convidat perquè «el Bages és una terra mediterrània i a part de la vinya també hi tenim l’olivera i l’ametller». Tarín també subratllava que és molt important recuperar diferents varietats d’oli, «com per exemple la verdal manresana», i comentava que el procés de producció de la vinya era més complex que el de l’olivera. Enric Forn: «Participar a la ViBa és una bona manera de donar-nos a conèixer» Enric Forn és un jove viticultor del celler Entrebosc, situat al Mas Pubill de Castellfollit del Boix. Aquest és el primer any que forma part de la DO Pla de Bages. Quants anys fa que es dedica a la producció de vins? La marca va néixer l’any 2014. Quina varietat de vins es poden trobar al seu celler? El picapoll i el cavernet franc. A més, l’any 2019 vam ser els pioners al Bages de fer Picapoll Boixa 1854. Quin és el vostre projecte com a productors de vins? Es pot definir a través d’aquests tres aspectes: un projecte de produccions petites i resultats excel·lents, un consum conscient i respectuós, i treballar el cultiu de manera sostenible per cuidar i preservar l’ecosistema d’un paisatge autèntic i molt bonic de la Catalunya central. Quin és el vostre mètode de treball? La filosofia és intentar que el raïm entri amb la màxima qualitat al celler per elaborar vins de qualitat, monovarietats i d’altura. A part de vins, teniu oferta d’altres productes gastronòmics? Sí, l’oli de la varietat corbella i la mongeta de Castellfollit del Boix. És el primer any que formen part de la DO Bages. Què creu que poden aportar-hi? Uns vins molt diferents, amb autenticitat i un projecte de recuperació del patrimoni familiar. Què suposa formar part de la DO Bages i participar a la Fira ViBa? Una oportunitat de donar-nos a conèixer. El Bages és una comarca referent com a terra de vins pel patrimoni de la pedra seca. Què en destacaria? El seu llegat històric i l’amor i la passió cap a un producte tan meravellós com és el vi.